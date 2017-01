În PNL a început bătălia pentru ciolan

07:38:31 / 31 August 2015

fagadau primar

Cel mai bun ar fi Fagadau fiindca continua proiectele lui Mazare, cel mai bun primar de dupa 1990. Ce sa faci cu basinosii, astia in afara de furat, nu fac nimic, ce-a facut basinosii Mihaesi sau doscturul pediatru, ce-a lasat in urma pt. oras, poate gropi de-ti rupeai masina, Mamaia pustie , un fel de desert, cu tigani care isi faceau nevoile in centrul orasului. Sa nu uitam acele vremuri, dar nici vremurile in care Mazare si Nicusor au asfaltat tot orasul, au modernizat spitalele la nivel european, la fel statiunea Mamaia, au facut echipe campioane la handbal, volei, ce sa mai spun despre ajutorul acordat batranilor si amaritilor.