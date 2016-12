În premieră, pasagerul MSC Poesia, la Constanţa

Sezonul de croaziere 2013 se anunţă mult mai bogat decât anul trecut. De altfel, de la an la an numărul navelor de croazieră care vin în Portul Constanţa creşte. Reprezentanţii Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) SA Constanţa anunţă că până în prezent au fost programate 57 nave de pasageri, însă până la deschiderea sezonului de croaziere urmează ca lista să fie actualizată precum şi îmbogăţită cu alte nave noi. „Până în prezent, sunt avizate mai multe nave decât cele sosite în 2012, la terminalul de croaziere, când au fost înregistrate 52 de pasagere”, a declarat directorul CN APM Constanţa, Decebal Şerban. În plus, numărul mai mare de nave înseamnă şi mai mulţi turişti care ne vizitează ţara. Dacă anul trecut, 34.000 de turişti au ajuns la Constanţa pe calea apelor, în acest an conducerea Portului estimează că numărul lor va depăşi 40.000.

ESCALE INEDITE Şi nu doar numărul mai mare de oaspeţi în Portul Constanţa este noutatea. În acest an, la terminalul de pasageri, constănţenii vor putea admira şi nave care vor poposi în premieră. Reprezentanţii Portului spun că marea premieră a lui 2013 este sosirea navelor companiei MSC, renumită pentru dimensiunile navelor sale şi condiţiile de cazare de lux pe care le oferă. Pentru acest sezon de croaziere, MSC a rezervat deja dana de pasageri pentru sosirea a patru nave. Sunt programate nu mai puţin decât trei sosiri ale navei MSC Poesia, unul dintre cele mai mari pasagere ale companiei. Pasagerul are o lungime de 293,8 m, o capacitate maximă de 3.605 pasageri şi 987 de persoane în echipaj. Conducerea Companiei dezvăluie că o sosire inedită este şi cea a navei de mici dimensiuni - „Tere Moana”, dar clasificată în categoria de top din punct de vedere al calităţii. Compania care operează este „Paul Gauguin Cruises”.

„RIVER ADAGIO” ŞI „ARTANIA”, PRIMELE NAVE ÎN 2013 Până ieri, prima navă care fusese programată să acosteze la terminalul de pasageri al Portului Constanţa în 28 martie era nava fluvială „River Adagio”. Prima navă maritimă care va ajunge în port va fi „Artania”. Ea este programată să acosteze în 18 aprilie, urmată de „Kristina Katarina” şi „Costa Deliziosa”.