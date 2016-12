În primăvară începe programul de fertilizare in vitro

Ministrul Sănătăţii, Attila Cseke, preconizează că undeva în primăvară va demara programul de fertilizare in vitro. “Încă nu am stabilit cine va putea accesa programul, cum se face decontarea acestor programe. Bugetul pentru acest program, deşi vă spun că varianta finală va fi în momentul în care publicăm normele, este în jur de 4 milioane de lei”, a declarat ministrul. În multe ţări europene există programe de fertilizare in vitro finanţate de la stat de ani de zile. O asemenea tentativă a existat şi în România în 2009, însă nu s-au găsit fondurile necesare. În ţara noastră se efectuează, an de an, aprox. 5.000 de proceduri de fertilizare in vitro.