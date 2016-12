În problema ţiganilor: „Să-i lăsăm pe români să plătească factura“

11:50:49 / 22 Ianuarie 2014

Locuitor in Stockholm

Si voi romanii vreti ca noi care platim impozite si tva in Suedia sa le platim rromilor spitalizarea in Suedia si acoperis deasupra capului??? Ce produc astia in Suedia??? Iar daca romanii sint la fel de saraci ca rromii este vina suedezilor? Trebuiesc alocate mijlocuri de transport si trimisi acasa sa produca ceva ca si noi ceilalti!