În raportul muncă-viaţă personală a angajaţilor, românii sunt sub media globală

Echilibrul muncă-viaţă personală s-a îmbunătăţit la nivel global, însă România este cu opt procente sub media globală, se arată într-un sondaj realizat de compania Regus, la care au participat 16.000 de angajaţi şi oameni de afaceri din 80 de ţări. Cele mai slabe valori ale indicelui muncă-viaţă personală s-au înregistrat în Germania, Marea Britanie, Belgia, Japonia şi Franţa, iar cele mai ridicate în Mexic, Brazilia şi China, potrivit rezultatelor studiului Regus, prezentate vineri, într-un comunicat de presă al companiei. \"Deşi lucrează mai mult ca oricând, oamenii se bucură mai mult de slujbele lor, şi peste două cincimi consideră că au destul timp pe care să îl petreacă acasă sau în scopuri personale\", arată autorii studiului. Pe plan global, aproape 60% dintre angajaţi au afirmat că muncesc mai mult ca în 2010 şi că pe timp de criză şi-au luat mai multe obligaţii la serviciu decât o faceau acum doi ani. Astfel, în topul ţărilor ai căror angajaţi sau oameni de afaceri au declarat că muncesc mai mult ca în 2010 se află China, India şi Germania, cu valori de la cinci până la 15% mai mari faţă de media globală stabilită la puţin sub 60%. Angajaţii sau oamenii de afaceri din Brazilia, India şi SUA sunt în topul celor care au declarat că şi-au luat mai multe atribuţii de serviciu faţă de câte îşi luau în 2010, iar cei din Belgia, Canada şi Marea Britanie au raportat că a crescut procentul angajaţilor supraaglomeraţi, potrivit rezultatelor studiului. Tot angajaţii din China, India şi Germania sunt cei care, potrivit studiului, petrec cel mai mult timp departe de viaţa de familie sau au puţin timp pentru a se ocupa de viaţa personală. Angajaţii din Germania sunt cel mai nemulţumiţi, iar cei din China, Belgia şi Japonia sunt sub media globală în ceea ce priveşte timpul liber pe care îl au. Brazilia, India şi China sunt în topul ţărilor ai căror angajaţi au răspuns că angajatorii lor au luat măsuri pentru a diminua timpul pierdut făcând naveta. \"O măsură care a devenit extrem de populară este ajutarea angajaţilor să reducă oboseala şi timpul de navetă neproductiv, prin introducerea mai multor practici flexibile de lucru\", au mai arătat autorii studiului. La celălalt pol, al ţărilor în care angajatorii fac cele mai puţine eforturi să reducă timpul petrecut de angajaţi făcând naveta, se află Franţa, Germania şi Japonia. \"Indiferent dacă aceste măsuri ajută angajaţii să scape de orele de vârf, să lucreze din locaţii mai apropiate de casă sau să petreacă mai mult timp cu familiile lor, nu este nicio îndoială că, oferind angajaţilor posibilitatea de a lucra în modul lor preferat, este recunoscută ca un factor important în plus în promovarea productivităţii şi a stării de bine\", apreciază market team leader-ul Regus, Ramona Iacob.