„În România, am o libertate de creaţie pe care în altă parte nu mi-o puteam permite”

Adrian Oianu, designerul constănţean care a îmbrăcat numeroase vedete autohtone şi singurul creator român care realizează patru colecţii pret-a-porter anual, şi-a prezentat, de curînd, cea mai recentă colecţia a sa, în premieră, la malul mării. În exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, creatorul de modă a acordat un interviu în care a vorbit despre ţinutele realizate de el, dar şi despre sursele sale de inspiraţie.

Reporter: Care este ideea care a stat la baza realizării cele mai recente colecţii a dvs., pe care aţi lansat-o, în premieră, la Constanţa?

Adrian Oianu: Colecţia aceasta are la bază ideea de a face rochii largi, dar care accentuează silueta. Este un paradox, dar acesta a fost planul, drumul pe care am pornit în crearea acesteia. În continuare, explorez şi mă joc cu prejudecăţile, cu lucrurile pe care le ştie toată lumea. Şi în creaţiile acestei colecţii, am renunţat la ceva ce ştie toată lumea, la faptul că rochia se termină pe lîngă corp. Eu, dimpotrivă, pe o textură făcută de mine, am lăsat o bucată de material pătrată, largă şi am subliniat silueta. Rămîne de văzut dacă o rochie care este largă ca un batic te îngraşă... Aici m-am jucat, a fost un exerciţiu, eu continuu să explorez, sînt creativ, îmi place ceea ce fac. Am norocul că am liberatatea de a face ceea ce îmi place. Observ că drumul pe care merg eu este preluat şi de firmele mari din industria modei din Europa. Eu, aici, am libertate, nu sînt constrîns de industrie, de patronat, de o fabrică mare în spatele meu, care produce şi trebuie să vîndă. Ceea ce am creat eu, în această colecţie, marile branduri vor scoate pe piaţă peste unul sau doi ani. Rochii pe care eu le-am creat în urmă cu doi ani au apărut acum în magazine, deşi, la vremea respectivă, toată lumea spunea că nu sînt deloc frumoase... Eu sînt înaintea marilor branduri, am această libertate pentru că lucrez în România.

Rep: Este un avantaj că lucraţi în România?

A.O: Da, este un foarte mare avantaj! Dacă nu lucram în România, nu aveam nicio şansă să fac ceea ce fac acum. Am o libertate de creaţie pe care, în altă parte, nu mi-o puteam permite.

Rep: Ce planuri aveţi pentru sezonul estival?

A.O: Nu voi participa la festivaluri de modă, nu urmăresc acest lucru. Voi încerca să „le dau cu tifla” celor din Europa. Aş vrea să pot prezenta ceva din România la un nivel la care să am parte de respect, nu doar să intru ca un necăjit de român pe uşa din spate, nu mă interesează acest lucru. Nu mă interesează industria, mă interesează creaţiile, libertatea, independenţa... Sînt şi în străinătate designeri care se luptă pentru aceste lucruri şi se plîng tot timpul că sînt cîţiva care domină industria de modă internaţională şi din cauza lor, libertatea de creaţie este îngrădită. Fiind român, nu am avut posibilitatea să studiez la Londra şi să fac acolo aceste lucruri, dar o fac în România şi aş vrea să obţin respect. Dacă nu, stau liniştit, oricum, sînt oameni în jurul meu care apreciază din ce în ce mai mult ceea ce fac eu.

Rep: De unde vă inspiraţi atunci cînd creaţi?

A.O: Eu îmi propun bariere de netrecut, de care îmi este frică, pe care nu le cunosc. Pornesc un studiu de la această idee şi totul apare pe parcurs, ideile cresc ca o plantă, ca şi cum ai pus două seminţe şi le laşi să crească. La fel fac şi cu ideile, cresc, iar pe parcurs le modelez şi îmi iese ceva... Las creaţia, spiritul creativ să se manifeste pe cinci sau şase niveluri. Un nivel de creaţie este cînd fac o schiţă şi o dau unei croitorese şi nu mă mai uit la model. Eu fac o schiţă, după care creez materialul sau mă gîndesc dinainte de a face schiţa la o textură. Apoi creez o siluetă şi un mulaj, după care le combin şi abia apoi urmează finalizarea unei ţinute. Am făcut rochii largi, rochii balon sau volum, iar în ultima colecţie, am conceput o rochie care să nu respecte silueta, dar care, în acelaşi timp, o subliniază

Rep: Cînd vă deschideţi un magazin de creaţii proprii la Constanţa?

A.O: Am cîteva fete care îmi vînd creaţiile. Magazinul este o formalitate, eu am, deja, clientelă, chiar dacă nu am 2000 de cliente.

Rep: Cînd veţi reveni la Constanţa?

A.O: Voi reveni la vară, pentru că sînt foarte multe locuri noi şi sînt solicitat acolo pentru diverse evenimente.