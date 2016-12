În România: bitcoin - da, mobile banking - nu!

MOBILE BANKING - NU Mai bifăm un ultim loc la ceva. Suntem ultimii oameni din Europa la utilizarea serviciilor de mobile banking, mai puţin de o cincime dintre români folosind anul trecut dispozitive mobile pentru a efectua plăţi, în condiţiile în care media europeană se apropie de 40%, potrivit unui studiu ING. Imediat lângă noi este Franţa, iar pe primul loc tronează Turcia. Măcar suntem cei mai receptivi europeni la utilizarea monedelor virtuale...

Gradul de utilizare a serviciilor de mobile banking în România a scăzut anul trecut la 17%, de la 23% în 2013. Studiul a fost realizat pe un eşantion de 12.403 persoane din 13 ţări europene, anume România, Austria, Italia, Franţa, Luxemburg, Spania, Belgia, Germania, Cehia, Polonia, Marea Britania, Olanda şi Turcia. Turcia este lider pentru al doilea an consecutiv, procentul celor care folosesc dispozitive mobile pentru a efectua plăţi fără numerar sau tranzacţii bancare crescând de la 49% în 2013 la 56% anul trecut. Pe locul 2 se află Olanda, cu un procent de 50%, faţă de 44% în 2013, urmată de Polonia şi Spania (48% vs. 41%, respectiv 44%) şi Austria (43% vs. 40%). La polul opus, Franţa este a doua cea mai mică piaţă de mobile banking din Europa după România, cu un grad de utilizare de 22% în 2014, faţă de 25% în anul anterior, urmată de Belgia (27% vs. 26% în 2013) şi Germania (34% vs. 33%).

La nivelul Europei, 38% dintre respondenţi au declarat că folosesc dispozitive mobile pentru a efectua plăţi şi alte tranzacţii, în urcare uşoară de la 37% în 2013.

Patru din cinci respondenţi (80%) din Europa apreciază că serviciile de mobile banking au avut un impact pozitiv asupra felului în care îşi administrează finanţele personale, clasamentul pe ţări fiind condus tot de Turcia, unde 89% dintre cei chestionaţi au spus că au observat o schimbare pozitivă odată cu utilizarea plăţilor mobile, urmată de Polonia (87%), Spania (84%), Italia şi România (ambele 83%). În ceea ce priveşte plăţile cu numerar, 53% dintre români declară că folosesc mai puţin banii fizici decât cu un an în urmă, uşor peste media europeană, de 49%.

BITCOIN - DA De asemenea, românii sunt printre cei mai receptivi cetăţeni europeni în privinţa folosirii monedelor virtuale, precum bitcoin, pentru plăţi online, 22% dintre respondenţi afirmând că acest tip de monedă reprezintă viitorul pentru cumpărăturile pe internet, comparativ cu 8% dintre olandezi şi 13% dintre britanici. Media europeană a celor care se declară încrezători în viitorul monedei virtuale este de 24%.