În România încă se mai moare de TBC!

09:12:06 / 25 Martie 2014

adevarat

adevarat si sa te duci sa te internezi la spitalul de tbc de la palazu mare te inbolnavesti mai rau conditiile mizeere care sint acolo isi fac nevoie fiziologice in cabina dus in loc sasi faca in wc sint 2 wc la parter si 2 wc et 1 cum poti sati explici la un spital asa mare sa ai 2 wc si 2 cabine dus domnule ministru este inacceptabil de grav faceti ceva si mariti numarul toaletelor se fumeaza in toalete vrei sa te faci bine unde sa te faci bine ca este jalnic spitalu pacat ca este si sint niste doct si asistente de nota 10 am fost internat o perioada acolo si va spun numi plca e deloc in spitalul acela prefer sa iau pastilele acasa sa ma refac decit sa stau in spitalul de la palazu mare TBC