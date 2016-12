În România, niciun caz de infectare cu noul virus gripal

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac a declarat că, în prezent, în România nu există niciun caz de infectare cu noul virus gripal, dar că vigilenţa trebuie să fie în continuare extrem de crescută pentru că pericolul gripei nu a trecut, iar virusul acţionează foarte rapid. Demnitarul a anunţat că, în ultimele 24 de ore, în România s-a înregistrat o suspiciune, în cazul unui cetăţean american care întrunea condiţiile epidemiologice din definiţia de caz transmisă de OMS, însă rezultatele analizelor au ieşit negative. “Persoana respectivă a venit din SUA la Cluj, în data de 1 mai, iar la Bucureşti a sosit în 7 mai. Ieri, 8 mai, s-a internat de urgenţă în Spitalul Universitar Bucureşti, cu febră mare, 39 de grade, cu simptom digestiv şi tuse. Întrunea întru totul definiţia de caz de suspect cu virusul A/H1N1. În urma consultului, patologia chirurgicală a fost exclusă şi, sîmbătă seară, a fost transferat de urgenţă la Spitalul de Boli Infecţioase “Matei Balş”, unde i s-au recoltat probe care au fost investigate la Institutul Cantacuzino”, a afirmat Bazac.

Ministrul spune că sistemul epidemiologic din România a funcţionat eficient şi că, în perioada 28 aprilie - 8 mai, au fost investigate medical 58 de persoane care s-au întors din ţări afectate de noul virus, precum Mexic, SUA sau Spania, şi care aveau mai multe simptome de gripă. Rezultatul probelor recoltate a fost negativ în cazul tuturor. Cinci din cele 58 de persoane au fost diagnosticate cu gripă sezonieră, iar patru se află sub investigaţii pentru diverse afecţiuni, în special digestive. Dr. Bazac a amintit că românii vor primi, prin poştă, o scrisoare cu măsurile profilactice pe care fiecare locuitor trebuie să le ia pentru a se feri de posibile infecţii. Totodată, el a atras atenţia unităţilor sanitare şi “întregului sistem epidemiologic” din România să ia extrem de în serios avertizarea epidemiologică transmisă de OMS şi toate informările care vin zilnic de la Centrul European de Control al Bolilor Transmisibile. La Constanţa, Spitalul de Boli Infecţioase a primit 500 de cutii cu Tamiflu, măşti de protecţie, iar Serviciul Judeţean de Ambulanţă are pregătită o autosanitară, în caz de transport a unei persoane cu suspiciune de gripă cu virusul A/H1N1. Directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Camelia Ciobotaru, a declarat că totul este sub control şi că fiecare ştie ce are de făcut, în cazul în care vor fi depistate unele suspiciuni. “Noi supraveghem acum dacă sînt respectate măsurile transmise de autorităţile de la Bucureşti”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.