În România NU se mai angajează

Pentru a doua oară consecutiv în acest an, România ocupă ultimul loc la nivel mondial privind intenţiile de recrutare în ianuarie-martie 2010, după ce, la începutul lui 2009, avea cele mai optimiste planuri din regiunea EMEA şi ocupa locul şase din 35 de ţări, potrivit Manpower. Firma de recrutare Manpower a realizat un studiu la nivel mondial privind activităţile de angajare în primul trimestru al anului viitor pe un eşantion de aproape 71.000 de directori de resurse umane şi de recrutare din organizaţiile publice şi private din 35 ţări. În România, studiul se bazează pe răspunsurile a 754 de angajatori. În acest context, 58% dintre angajatorii români nu prevăd nicio schimbare în primul trimestru al anului 2010, 15% se aşteaptă să crească volumul angajărilor şi 26% anticipează o scădere în activitatea de recrutare. \"Piaţa forţei de muncă va rămâne oarecum stabilă în următoarele trei luni pentru cei deja angajaţi, dar prezintă puţine oportunităţi pentru cei în căutarea unui loc de muncă\", arată Manpower. Previziunea netă de angajare în România, calculată în funcţie de numărul celor care anticipează o creştere a numărului angajaţilor şi cei care prevăd o scădere, pentru perioada ianuarie-martie 2010 este de minus 11%, nivel asemănător cu trimestrul al patrulea al acestui an. Comparativ cu începutul acestui an, previziunea netă de angajare a înregistrat un declin de 27 de puncte procentuale, de la plus 16%. Astfel, România ocupă ultimul loc la nivel mondial privind planurile de recrutare, alături de Spania şi Irlanda, la fel ca în trimestrul al patrulea din acest an. La începutul anului, angajatorii din România aveau cele mai optimiste planuri din regiunea Europa, Orientul Mijlociu şi Africa (EMEA) şi ocupau locul şase la nivel mondial. Potrivit Manpower, în şase regiuni din România se prognozează perspective negative de angajare pentru trimestrul următor, intenţiile de recrutare în rândul firmelor din regiunea Vest fiind cele mai optimiste. La polul opus se află angajatorii din regiunea de Sud-Est.

Cel mai mare declin faţă de ultimul trimestru al acestui an este anticipat de cei care deţin hoteluri şi restaurante. Angajatorii din construcţii sunt cei mai pesimişti, cu o previziune de minus 29%, ceea ce reprezintă un declin abrupt, de 35 puncte procentuale faţă de anul trecut.