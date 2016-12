În România s-ar putea circula normal după reabilitarea a… 3.000 km de drumuri!

Cînd vine vorba de şosele frumoase pe care să mergi civilizat şi să îţi testezi putearea maşinii, nu ai cum să te gîndeşti la România. Nici nu ar putea fi altfel atîta vreme cît infrastructura rutieră românească este de mult timp la coada Europei, iar şoselele naţionale reuşesc să iasă în evidenţă, an de an, doar prin numărul tot mai mare de victime omeneşti. De fapt, pentru a se putea circula cît de cît normal, România ar trebui să reabiliteze, în următorii patru ani, circa 3.000 de kilometri de drumuri. Cel puţin aşa susţin reprezentanţii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), care apreciază că, de la un trafic de 90% pe calea ferată şi 7% pe celelalte module de transport, în urmă cu aproape două decenii, anul 2007 a adus o creştere cu 87% a traficului auto şi doar 13% pe alte module de transport. Totodată, \"zestrea pe infrastructură\" a crescut doar cu kilometrii realizaţi la Autostrada Bucureşti - Cernavodă şi cîteva tronsoane din Centura Piteşti şi Craiova la patru benzi. O explicaţie dată de specialişti din Ministerul Transporturilor (MT) şi Infrastructurii este aceea că lipsa de finanţare a transportului de marfă pe calea ferată a făcut ca o parte din transportul de marfă să fie transferată pe şosele, ceea ce a contribuit la supraaglomearaţia din prezent şi la degradarea drumurilor. \"Traficul rutier a crescut de la 400.000 de autovehicule în 1990, la 3,2 milioane vehicule în prezent, observîndu-se o creştere de opt ori a numărului de vehicule. Cu toate acestea, fondurile s-au menţinut procentual la nivelul anului 1990, cu excepţii de un procent în plus în anii electorali. Astfel, nealocarea sumelor necesare către CFR Marfă şi lipsa concurenţei între segmentul auto şi cel pe calea ferată duce, în consecinţă, la distrugerea dumurilor. Traficul auto de marfă a crescut deoarece este mai ieftin decît cel pe calea ferată şi a devenit sufocant,\" susţin reprezentanţii Ministerului Transporturilor. În prezent, în România sînt 16.369 de kilometri de drumuri naţionale, din care 6.072 kilometri drumuri deschise traficului european. Reprezentanţii MT consideră că reţeaua este mult prea mare pentru minister, iar resursele financiare, insuficiente. Astfel, UE alocă, pentru perioada 2007-2013, circa 2,2 miliarde euro din fonduri structurale plus 500 miliarde euro din fonduri de coeziune, în condiţiile în care numai tronsonul de autostradă Piteşti - Sibiu costă trei miliarde de euro, bani care nu pot rezolva problemele infrastructurii şi întreţinerii celor 16.369 de kilometri.