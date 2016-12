„În România, totul urmează să fie făcut”

prima vedere (şi poate chiar şi la a doua; bine, şi la a treia), România face numai probleme investitorilor - birocraţie, corupţie, taxe mari, fiscalitate, parafiscalitate, infrastructură lipsă şi lista poate continua. Avem însă şi avantaje, comparativ cu vecinii? Da, spune consultantul imobiliar Ilias Papagiorgiadis. „Doar în România există birocraţie şi taxe? În alte ţări, oamenii apasă pe un buton şi primesc totul la uşă, plus că nu plătesc nicio taxă? Trebuie să fim un pic mai pragmatici, să vedem jumătatea plină a paharului. Există foarte multe probleme în România şi pot numi încă 100, dar sunt comune cu cele din alte ţări, plus că multe sunt uşor de rezolvat, odată ce creşte responsabilizarea socială. Taxele de aici sunt mari. Bulgaria, care are taxe mai mici, este, în schimb, una dintre cele mai sărace state din Uniunea Europeană. Nu doar taxele fac diferenţa”, spune Papagiorgiadis. În opinia sa, printre avantajele ţării noastre se numără locaţia şi faptul că... „totul urmează să fie făcut”: „Mai devreme sau mai târziu vom începe să construim autostrăzi, case noi şi toate proiectele de care avem nevoie. Asta va duce la o creştere reală, sustenabilă. În alte ţări s-au făcut deja toate aceste lucruri şi nu se vor mai face o dată”. O opinie similară are şi CEO-ul Erste Group, Andreas Treichl, care spune că România are un mare potenţial de creştere dacă se modernizează agricultura şi se susţin noile sectoare, precum IT-ul şi energiile regenerabile.