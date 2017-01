În România vor intra 167 de milioane de euro! Iată de ce!

Comisia Europeană (CE) a deblocat rambursările pentru Programul Operațional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU 2007-2013), în valoare de 167 de milioane de euro, pentru care termenul de plată a fost întrerupt în luna februarie 2016. Anunțul a fost făcut de Michel Servoz, directorul general al Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul CE, într-o întâlnire cu Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, precizează Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prin intermediul unui comunicat de presă. ”Ridicarea întreruperii plăților este o veste foarte bună. Vor intra imediat în țară 167 de milioane de euro. Am trimis deja o sumă și mai mare; și vor mai urma vești bune, acum că procesul a fost deblocat. Încercăm să aducem cât mai multe fonduri, atât de necesare dezvoltării României”, a declarat Cristian Ghinea. Autoritatea de Management POSDRU din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a trimis săptămâna trecută o altă tranșă, de 372 de milioane euro. ”Estimăm că suma totală, de 539,4 milioane euro, se va întoarce la bugetul de stat până la sfârșitul acestui an. Ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 10% a gradului de absorbție per total program POSDRU”, a completat Ministrul Fondurilor Europene. CE a întrerupt termenul de plată pentru România pentru POSDRU 2007-2013 în luna februarie 2016.