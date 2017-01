În şapte etape, CFR nu a primit nici un gol!

Deşi nu este lideră în seria sa, CFR Constanţa este una dintre performerele începutului de sezon în Campionatul Judeţean de fotbal. Echipă de tradiţie a fotbalului constănţean, CFR a fost reînfiinţată în vară, iar în primele şapte etape a acumulat cinci victorii şi două egaluri, avînd un golaveraj incredibil: 22-0! Neînvinsă este şi lidera Seriei Est, Avîntul Comana, care a înregistrat un singur egal, la fel ca şi Pescăruşul Gîrliciu, prima clasată în Seria Nord.

Rezultatele etapei a 7-a - SERIA EST: CSM II Medgidia Valea Dacilor - AS Bărăganu 10-3 (Mincă 7, 35, 45, Adi Stoian 20, 41, 44, 58, Omer 49, 65, 68 - Molnar 48, 52, A. Barbu 62); Viitorul Cerchezu - Avîntul Comana 0-5 (Curelaru 18, I. Cristea 31, 84, Tîrnă 70, Benghea 87); AS Independenţa - Fulgerul Chirnogeni 3-0 la masa verde (pe teren 2-2; Bădiţă 2, Geană 49 - C. Dragomir 23, 55; meci întrerupt în min. 85, cînd arbitrul Marian Ştefănescu a dictat penalty pentru gazde, iar jucătorii echipei oaspete, la îndemnul delegatului Ion Staicu, s-au retras de pe teren); Viitorul Mereni - CFR Constanţa 0-4; Sparta II Techirghiol - Aurora II 23 August 2-1 (Gheţău 54, Slincu 69 - I. Florea 27); Recolta Negru Vodă - Voinţa Valu lui Traian 2-5; Luceafărul Amzacea - Unirea Topraisar 6-1 (D. Cristea 20, 35, Boboc 27, 76, Saban 60, 75 - C. Sandu 80); Viitorul II Cobadin - AS Ciocîrlia 4-3 (M. Gîscă 17, 44, Preoteasa 30, Stroe 80 - Dragomir 4, Encică 38, Asan 82). Clasament EST: 1. Comana 19p; 2. Valu lui Traian 18p; 3. Cobadin II 18p; 4. CFR 17p; 5. Topraisar 15p; 6. Amzacea 15p; 7. Techirghiol II 12p; 8. 23 August II 10p; 9. Chirnogeni 9p; 10. Ciocîrlia 8p; 11. Independenţa 7p; 12. Mereni 6p; 13. Negru Vodă 4p; 14. Valea Dacilor 3p; 15. Bărăganu 1p; 16. Cerchezu 1p.

SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Dunaris Topalu 2-4 (M. Berdilă 50, O. Berdilă 67 - Filip 10, 61, 90, V. Stan 26); Viitorul Tîrguşor - Gloria Seimeni 2-1 (Bengalici 38, Gavrilă 67 - I. Nae 73); Pescarul Ghindăreşti - CSS Medgidia 5-5 (Dorobanţu 3-autogol, Nicolai 22, Podgoreanu 50, Platon 57, Artion 91 - Nichita 30-autogol, Regep 31, 82, Baciu 42, Corbu 52); Steaua Dorobanţu - Pescăruşul Gîrliciu 1-7 (Ad. Mocanu 62 - D. Răducan 10, 45, Drăghici 12, 58, 68, Furnică 24, 70); Dacia Mircea Vodă - Dunărea Ciobanu 5-3 (Trestianu 15, 32, 54, Ivanciu 29, V. Croitoru 85 - R. Tudor 26, 28, G. Lungu 41); Voinţa Siminoc - Ulmetum Pantelimon 4-5; Ştef Serv Seimeni - Sport Club Horia 2-1 (Tentu 14, Alin Stoian 63 - Leicu 44); Viitorul Fîntînele - Sportul Tortomanu 0-2 (Goreac 79, 84). Clasament NORD: 1. Gîrliciu 19p; 2. Mircea Vodă 18p; 3. Ciobanu 15p (6j); 4. Siminoc 15p; 5. Ştef Serv Seimeni 15p; 6. Pantelimon 12p (5j); 7. Fîntînele 12p; 8. Gloria Seimeni 10p (6j); 9. CSS Medgidia 10p (6j); 10. Topalu 9p; 11. Tortomanu 9p; 12. Tîrguşor 6p (6j); 13. Ghindăreşti 4p; 14. Horia 3p; 15. Vulturu 0p; 16. Dorobanţu 0p.

SERIA SUD: Sacidava Aliman - Sport Prim Oltina 2-7; Progresul Dobromir - Inter Ion Corvin 3-5 (Ivana 27, Selian Ismail 38, Sunai Ismail 65 - I. Stan 29, N. Ion 53, Codreanu 68, 84, Covaciu 89); Dunărea II Ostrov - Trophaeum Adamclisi 3-3 (Fl. Răducanu 20, Căciulan 25, A. Oprea 78 - Ghinţuială 59, Oglan 67, Toroican 90); Marmura Deleni - Peştera Dobrogei Peştera 1-4 (I. Petcu 70 - Vrabie 19, Raftu 21, 28, Nedu 80). Clasament SUD: 1. Oltina 16p; 2. Peştera 16p; 3. Ostrov II 16p; 4. Adamclisi 11p; 5. Aliman 8p; 7. Ion Corvin 7p; 6. Deleni 6p; 8. Dobromir 0p.