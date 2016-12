În şase luni, numărul reclamațiilor pe segmentul trimiterilor poștale a crescut de 7 ori

O statistică gravă arată că numărul reclamațiilor primite la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a crescut de 7 ori în partea a doua a lui 2014, iar în primele două luni și jumătate din 2015 cuantumul reclamațiilor a ajuns la cota înregistrată pe tot anul trecut, a declarat, vineri, într-un forum de specialitate, Cătălin Marinescu, președintele ANCOM. „În România, în 2013, au fost înregistrate la furnizori de servicii poștale 124.006 reclamații, dintre care 24.815 s-au dovedit a fi întemeiate. Furnizorii de servicii poștale au acordat despăgubiri în valoare de 2.587.435 lei pentru un număr de 9.518 reclamații. În urma raportării traficului general total, de aproximativ 560 de milioane de trimiteri poștale, la numărul de reclamații, rezultă că în anul 2013 a existat o reclamație la 4.550 de trimiteri poștale, au existat o reclamație întemeiată la 22.739 de trimiteri și o reclamație neîntemeiată la 5.689 de trimiteri. În medie, din aproximativ trei reclamații întemeiate, una s-a soluționat prin acordarea de despăgubiri. Pentru 2014, am comparat martie-august cu septembrie-februarie, există o creștere a numărului de reclamații. Reclamațiile pe segmentul poștal înregistrate la ANCOM au consemnat o creștere de 7 ori, în partea a doua a anului, față de cele primite în prima parte a anului, mai ales în perioada Black Friday. În primele două luni și jumătate ale acestui an, numărul reclamațiilor a ajuns la cota înregistrată pe tot anul 2014. Trebuie să vă gândiți cum să oferiți o calitate mai mare a serviciilor”, a afirmat Marinescu. Șeful ANCOM a precizat că la nivel european, conform statisticii Comisiei Europene, se estimează că, până în 2016, comerțul electronic va atinge o rată anuală de creștere de peste 10%. „E bine să existe concurență pe piața de curierat din România. Este o industrie care crește de la an la an și asta se vede și din numărul de sponsori la un eveniment dedicat. Trebuie să se țină seama, însă, de calitatea serviciilor. Serviciile pe care le prestați contribuie la atingerea obiectivului CE de coeziune socială și teritorială a UE. CE estimează că, între anii 2013-2016, comerțul electronic va atinge o rată anuală de creștere de peste 10% în Europa. Conform obiectivelor Agendei Digitale, în 2015 aproximativ 20% dintre cetățenii europeni pot cumpăra cumpăra online cu livrare dintr-o altă țară a UE. De asemenea, Barometrul din 2013 arată că 40% dintre cetățenii europeni care au făcut cumpărături online au achiziționat produse din țară și numai 11% de la comercianți dintr-un alt stat-membru”, a explicat Cătălin Marinescu.

O serie de furnizori de pe piața de comunicații electronice și de servicii poștale au fost amendați, în 2014, cu suma de 450.500 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale, în urma a peste 5.300 de controale, potrivit datelor ANCOM, publicate la jumătatea lunii martie. În cursul anului trecut, inspectorii ANCOM au efectuat 5.363 de controale pe piața de comunicații electronice și de servicii poștale din România, iar în urma acestora au fost transmise 305 notificări și au fost aplicate 495 de avertismente și 93 de amenzi. Anul trecut, în piața de comunicații electronice, Autoritatea a realizat 3.996 de acțiuni de control, iar în urma acestora au fost transmise 304 notificări. În plus, au fost aplicate 374 de avertismente și 79 de amenzi, în cuantum total de 388.000 de lei.

Pe piața serviciilor poștale, în 2014 ANCOM a efectuat 1.367 de acțiuni de control, fiind întocmită o notificare și aplicate 121 de avertismente și 14 amenzi, în cuantum total de 62.500 de lei. Dintre acțiunile de control, 516 au vizat Poșta Română în calitatea sa de furnizor de serviciu universal, în urma acestor controale fiind aplicate 14 avertismente și o amendă în cuantum de 5.000 de lei. Cele mai frecvente nereguli întâlnite au fost cele referitoare la nerespectarea obligațiilor impuse prin regimul de autorizare generală.