În sfârșit... Sănătatea primește prioritatea de care țara are nevoie!?

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a oferit sistemului sanitar vești cât se poate de bune, iar viitorul în acest sector pare să fie cât se poate de roz. Dacă, într-adevăr, declarațiile oficialului vor deveni realitate, Sănătatea românească va cunoaște o îmbunătățire, de aceasta bucurându-se atât cadrele medicale, cât și pacienții. Una peste alta, demnitarul s-a arătat optimist și bucuros în același timp pentru ”că sectorul de Sănătate primește (în sfârșit) prioritatea de care țara are nevoie”. El apreciază că suma acordată la rectificarea bugetară, respectiv 570 de milioane de lei, arată clar acest lucru, iar ”(...) capitolele avute în vedere sunt: oameni, programe, eficientizare și investiții”. ”Sectorul de Sănătate primește, în sfârșit, prioritatea de care are nevoie, de care țara are nevoie. Cifrele sunt relativ simple, vorbim de 570 de milioane de lei, alocare suplimentară în cadrul rectificării bugetare, din care 297 de milioane sunt pentru Ministerul Sănătății, iar circa 271 de milioane sunt pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, a afirmat Vlad Voiculescu, la Palatul Victoria, în cadrul prezentării pe tema primei rectificări bugetare pe anul 2016, citat de Agerpres. Ministrul a adăugat că banii primiți la Sănătate prin rectificare vizează patru capitole: ”oameni, programe, eficientizare și investiții”. Oficialul a trecut în revistă câteva dintre realizări. ”Primul lucru este cu siguranță faptul că de la 1 august, prin Ordonanța 20, salariile medicilor cresc. Deja, la sfârșitul acestei luni, lucrul acesta se va vedea în buzunarul fiecărui medic. Un al doilea lucru agreat recent este creșterea plăților gărzilor suplimentare ale medicilor prin raportarea la salariul de bază majorat de la 1 august. Baza pentru plata gărzilor era până acum salariul de bază din 2009, acest lucru va fi rectificat, iar termenul pentru definitivarea pașilor legislativi care sunt necesari este de 1 octombrie (...) astfel încât de la 1 octombrie gărzile vor fi plătite la un alt nivel, iar diferența este semnificativă”, a spus demnitarul. Ministrul a adăugat că se are în vedere ”o flexibilizare pentru modul cum sunt tratate gărzile și timpul de lucru al medicilor în general”. Totodată, oficialul vrea și punerea în aplicare a unor măsuri pentru remunerarea rezidenților de anul I și II pentru gărzile pe care le fac, în prezent ei nefiind plătiți. ”În realitate, aceste gărzi se fac, trebuie și recompensate. Evaluăm diverse posibilități pentru a motiva tinerii rezidenți să facă aceste gărzi în continuare și să-și ajute medicii seniori”, a declarat Voiculescu.

SUPRAVEGHEREA INFECȚIILOR NOSOCOMIALE A fost abordată, cum era și firesc, și problema care a zguduit bine sistemul sanitar - infecțiile nosocomiale. Ministrul a spus că ”un punct foarte important este programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și antibioticorezistenței”. ”Bugetul programului a fost suplimentat cu 4,6 milioane de lei, a fost inclusă testarea activă pentru toți pacienții nou internați în secțiile de ATI. (...) Numărul de spitale în care această măsură o să fie implementată este de 72, este vorba de spitalele cu laborator de microbiologie în structură. Am extins rețeaua de unități-sentinelă de la 12 la 23 de unități la nivel național. Vorbim de unități în care se asigură supravegherea infecțiilor nosocomiale, precum septicemii, pneumonii, infecții urinare, infecții consecutive utilizării dispozitivelor medicale și infecții de sinus chirurgical în secțiile cu risc ridicat, precum ATI și chirurgie. De asemenea, avem un buget pentru persoane care vor beneficia de formare profesională pentru controlul infecțiilor nosocomiale și al utilizării prudente a antibioticelor în 114 unități sanitare”, a spus ministrul, care a adăugat că în România consumul de antibiotice este cu „70% mai mare decât media europeană” și că acest lucru trebuie pus în directă legătură cu infecțiile nosocomiale.

Ministrul Sănătății a vorbit și de creditele de angajament pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate în valoare de 868 de milioane de lei.

MAI MULȚI BOLNAVI TRATAȚI? Demnitarul a abordat și un subiect extrem de important, respectiv extinderea contractelor privind tratamentul fără interferon pentru hepatita C, un tratament care vindecă bolnavii aproape 100%. ”În felul acesta vor fi ajutați peste 10 mii de oameni. (...) Vor fi reluate negocierile pentru medicamente pentru melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar. Vom negocia alte molecule pentru tratarea unor afecțiuni oncologice, cardiovasculare, diabet zaharat și altele. De asemenea, la nivel de servicii avem în vedere, sigur, continuitatea acordării serviciilor medicale, a medicamentelor, dispozitivelor medicale până la sfârșitul anului, dar se va pune accent pe stimularea serviciilor în tratament ambulatoriu”, a anunțat Voiculescu. Ministrul Sănătății s-a referit și la subprogramul de oncologie pediatrică.

BANI PENTRU SPITALE Oficialul MS a continuat cu veștile bune în Sănătate. Vor fi alocați pentru finanțarea activităților din secțiile de neonatologie ale spitalelor de pediatrie și ale maternităților de grad III, dintre care multe sunt în lucru, 5 milioane de lei. ”La nivel de eficientizare, o primă măsură din cele pe care le-am anunțat acum câteva zile (...) este aceea a achizițiilor publice centralizate. Am inițiat, deja, procedura de achiziție centralizată la nivel național pentru antibiotice injectabile (...). Scopul final este acela să asigurăm atât accesul continuu, cât și o sustenabilitate în acest sector. Avem o sumă inițială alocată pentru achiziții, suma minimă pe care o estimăm este de 122 de milioane de lei, suma maximă este de 161 de milioane de lei. Cum spuneam, este vorba de o eficientizare semnificativă a cheltuielilor, iar antibioticele sunt un prim pas. Avem, de asemenea, în vedere achiziții publice centralizate pentru medicamente oncologice și, în general, pentru lucrurile pentru care pot fi încheiate contracte-cadru la nivel central, urmând ca spitalele să intre în contracte subsecvente pentru aceste medicamente”, a adăugat Voiculescu, citat de Agerpres.

Ministrul a făcut referire și la investițiile avute în vedere în Sănătate. ”La rectificarea bugetară avem 15 milioane de lei care vor fi acordați în plus pentru investiții în reabilitarea de clădiri la servicii județene de ambulanță și UPU. La nivelul investițiilor, viziunea noastră este să nu mai facem investiții fără cap”, a declarat Voiculescu.