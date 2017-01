În sfârșit, se schimbă vremea. Vor fi 27 de grade C

După zile întregi de ploi, meteorologii ne dau în sfârșit vești bune și spun că va fi vreme frumoasă în weekend, în Dobrogea. Vor fi multe perioade cu soare, iar ploile nu își vor mai face simțită prezența, spun specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Ce-i drept, doar deocamdată, deoarece ele se vor întoarce la începutul săptămânii viitoare. Sâmbătă, 14 mai, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade Celsius, iar minimele între 13 și 16 grade C. Duminică, 15 mai, vremea va fi frumoasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 24 de grade C, iar minimele între 12 și 15 grade C. Luni, 16 mai, se întorc ploile. Maximele se vor situa între 18 și 22 de grade C, iar minimele între 10 și 14 grade C.