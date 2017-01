În sfârşit, victorie !

CS Tomis a întrerupt ieri, la Sala Sporturilor, seria negativă din acest an, în care înregistrase 11 eşecuri consecutive. Într-o partidă disputată în devans, contând pentru etapa a 24-a, CS Tomis a învins cu 38-27 (20-14) pe HCM Buzău, savurând în final o victorie pe cât de mult aşteptată pe atât de frumoasă. Întâlnirea dintre Tomis şi Buzău a reprezentat şi o confruntare între două dintre formaţiile în mare suferinţă, niciuna dintre tabere neputând să treacă pe foaia de joc mai mult de zece jucătoare ! A fost un meci fără miză, Tomis find demult scăpată de grijile retrogradării, în timp ce buzoiencele vor urmări din sezonul viitor Liga Naţională doar la televizor, însă nu au lipsit fazele frumoase mai ales la poarta Buzăului. Cu Raluca Avram în mare formă, cu Pătru precisă pe contraactac şi cu Dincu care a lăsat o impresie foarte bună, CS Tomis a oferit un spectacol frumos celor care au dorit să o vadă la lucru. În plus, a arătat că în lot există destule jucătoare în jurul cărora se poate construi o formaţie de viitor. Încurajate permanent de galeria constănţeană, gazdele au condus în permanenţă pe tabelă, 7-3 (min.10), 10-5 (min.13) şi apoi 20-14 după primele 30 de minute, pentru ca scorul final, 38-27 pentru Tomis, să fie unul conform cu modul în care s-a desfăşurat partida. În urma acestui rezultat, CS Tomis rămâne pe locul 10 cu 18p, în timp ce HCM Buzău ocupă ultimul loc cu doar 6p. „Aveam nevoie de victorie, ne-o doream de multă vreme, însă de abia acum am reuşit să o obţinem. Galeria ne-a ajutat foarte mult, a fost cu adevărat al 8-lea jucător şi le mulţumim celor care au fost alături de noi“, a spus la final Georgeta Pătru. „Este ca o cireaşă dulce această victorie, una muncită şi pe care o savurăm pe deplin. S-a simţit şi susţinerea publicului şi mai mult ca niciodată ne-am simţit ca acasă“, a afirmat şi Raluca Avram. Pentru CS Tomis au evoluat: Avram (16 intervenţii), Petrescu (1 intervenţie, 1x7m), Pătru 9g, Grigore 7g (1x7m), Barcan 7g (2x7m), Cîrstea 6g, Dincu 4g, Arfir 3g, Iovănescu şi Rusu - câte 1g.