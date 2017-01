În Spitalul Judeţean se poate muri din lipsa vitaminei C

Vitamina C este un medicament folosit cu precădere în tratarea intoxicaţiilor, alergiilor şi virozelor respiratorii. Cadrele medicale din secţia Pediatrie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă au fost nevoite să ceară ajutorul conducerii unităţii medicale pentru a trata doi bebeluşi, unul din Cumpăna, celălalt din Piatra, care s-au intoxicat cu nitraţi. “Doi dintre pediatrii noştri au cerut, prin referat, vitamina C fiole. Aceştia mi-au spus că în secţie şi în farmacia spitalului nu mai există vitamina C, dar că au nevoie de ea pentru a salva viaţa unor bebeluşi intoxicaţi”, a declarat directorul adjunct al Spitalului Judeţean, dr. Adrian Creangă. Medicii au apelat la toate farmaciile din Constanţa, însă fără succes, deoarece şi unităţile farmaceutice au epuizat stocurile de vitamina C fiole. “Am cerut ajutorul preşedintelui Colegiului Farmaciştilor care a făcut rost de zece fiole de vitamina C”, a continuat dr. Creangă. Vitamina C lipseşte de pe piaţă de cîteva săptămîni, însă medicii din Spitalul Judeţean spun că şi nici unitatea spitalicească nu mai dispune de acest medicament, dar că, de asemenea, se confruntă şi cu lipsa vitaminelor B1, B6 şi a calciului gluconic. “Avem de făcut numeroase perfuzii în care, printre medicamentele prescrise, trebuie să utilizăm şi vitamina C, diferite B-uri şi calciul gluconic. Din păcate, farmacia spitalului a epuizat stocul şi ne vedem nevoiţi să trimitem pacienţii sau rudele acestora să cumpere din farmacii”, a spus Alina Venciu, una dintre asistentele din Unitatea de Primire Urgenţe.

Lipsa vitaminei C de pe piaţă este cauzată de întreruperea producţiei acestui medicament de singura fabrică producătoare din ţară. “Ne confruntăm cu o criză. Vitamina C lipseşte şi din farmacii şi din spital. Este o mare problemă, care trebuie soluţionată cît mai rapid. Nu este prima dată cînd Sicomed decide să oprească producţia de vitamina C, dar este pentru prima dată cînd se stopează pe un termen atît de lung”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor, Luminiţa Mitrea. Farmaciştii spun că vitamina C poate reveni pe piaţă numai dacă Sicomed reia producţia acestui medicament sau dacă Ministerul Sănătăţii va încheia contracte cu firme producătoare noi, eventual de peste hotare. Totuşi, vitamina C lipseşte din rafturile farmaciilor de multă vreme, iar ministrul Eugen Nicolăescu nu a luat nicio măsură pînă acum, asistînd nepăsător la toate problemele farmaciştilor, medicilor sau, şi mai grav, ale bolnavilor.