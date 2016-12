În SUA se fabrică şi se oferă arme pentru copii

Un băieţel de 5 ani şi-a ucis accidental sora cu o carabină pentru copii, situaţie care a îngrozit o parte din Statele Unite, unde se fabrică şi se vând astfel de arme. Pe Crickett.com, site-ul fabricantului Keystone Sporting Arms, secţiunea My First Rifle descrie modele concepute pentru copii. Între ele este o puşcă de calibru 22, primită anul trecut cadou de un băieţel din comitatul rural Cumberland, în Kentucky. Marţi, băiatul s-a jucat cu puşca încărcată şi şi-a ucis sora în vârstă de 2 ani. Fabricantul a refuzat să comenteze. Dar site-ul, care nu mai putea fi consultat joi după-amiază, publica zeci de fotografii cu copii mânuind carabina, între care un bebeluş cu bandană şi hăinuţe în culori de camuflaj, ţinându-se de vizorul unei puşti aşezate pe genunchii săi. Compania cu sediul în Pennsylvania susţine că a vândut 4.000 de carabine la lansare, în 1996, 60.000 în 2008 şi are ca scop ”să insufle ideea unei mânuiri sigure a armelor tinerilor trăgători şi să îi încurajeze să ştie şi să respecte faptul că vânătoarea şi tirul cer şi merită”.

Josh Sugarmann, fondatorul Violence Policy Center (Centrul împotriva violenţei) susţine că proprietarii de arme îmbătrânesc, iar industria armelor are nevoie de clienţi noi. Iar pentru a atrage noi adepţi, sunt organizate stagii sau competiţii pentru tineri de către asociaţii sponsorizate de oamenii de afaceri din acest domeniu. Asociaţia americană pentru protecţia copiilor tocmai a lansat o petiţie în care cere Congresului să interzică promovarea armelor pentru copii şi vânzarea puştii Crickett. Site-ul Kid Shootings aminteşte că aproximativ 3.000 de copii sunt ucişi şi 14.000 răniţi în fiecare an de gloanţe, o cifră echivalentă cu numărul tuturor soldaţilor căzuţi în Irak! În această ţară fascinată de arme, accidentele implicând copiii sunt departe de a fi rare. La începutul lui aprilie, un copil în vârstă de 4 ani şi-a rănit grav un coleg în vârstă de 6 ani, în New Jersey, după ce i-a tras un glonţ în cap. Cu două zile înainte, un copil în vârstă de 4 ani a ucis o femeie în timpul unei petreceri în familie, în Tennessee.