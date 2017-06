În ţara democraţiei? Procuror federal concediat pentru că nu i-a răspuns la telefon lui Trump?

Un fost procuror federal a declarat că a fost concediat după ce a refuzat să-i răspundă la telefon preşedintelui american, Donald Trump, informează luni DPA. În primul interviu televizat de la demiterea sa de către Trump, în martie, fostul procuror federal din New York, Preet Bharara, a declarat duminică la ABC News că iniţial Trump îi ceruse să continue. Apoi, Trump a început să-i dea „telefoane foarte neobişnuite“ pe când era preşedinte ales şi a părut „să încerce să cultive un oarecare soi de relaţie“, a declarat Bharara la emisiunea „This Week“ de la ABC News. Dar după ce Trump a fost învestit în funcţia de preşedinte, la 20 ianuarie, Bharara a refuzat să răspundă la cel de-al treilea apel telefonic iniţiat de liderul de la Casa Albă, pe motiv că astfel de demersuri îl făceau să se simtă inconfortabil, deoarece - în opinia sa - acest gen de apeluri încălcau separaţia între puterea executivă şi cea judecătorească. „Este foarte ciudată şi foarte stranie, în absenţa procurorului general, o conversaţie unu la unu venită din senin între preşedinte şi mine sau orice alt procuror al SUA căruia i s-a cerut să ancheteze mai multe lucruri şi, ipotetic, este în poziţia de a ancheta interese de afaceri şi asociaţi ai preşedintelui“, a explicat Bharara, citat de Reuters. „A sunat. Am primit un mesaj. Am discutat despre aceasta, m-am gândit că este nepotrivit să-l sun înapoi. Şi 22 de ore mai târziu mi s-a cerut să demisionez împreună cu alte 45 de persoane. Până în ziua de azi nu am idee de ce am fost concediat“, a povestit Bharara.

Fostul procuror al New York-ului a apreciat că experienţa sa este similară cu cea a fostului director al FBI, James Comey, demis la începutul lunii mai de către Trump şi care săptămâna trecută a depus mărturie în Senatul SUA în legătură cu întrevederile sale cu preşedintele american. „Când am citit articolele despre felul în care preşedintele l-a contactat pe Jim Comey de-a lungul timpului, am avut un fel de deja vu“, a spus Bharara, adăugând: „Timp de şapte ani şi jumătate, preşedintele Obama (Barack Obama, fostul preşedinte democrat al SUA - n.r.) m-a sunat de zero ori. Mă aştept ca numărul apelurilor telefonice către mine ale unui preşedinte al SUA să fie zero, pentru că trebuie să existe o anumită distanţare în această relaţie“.

Bharara, care se număra printre cei 46 de procurori americani rămaşi din administraţia Obama cărora li s-a cerut să-şi dea demisia în martie, nu a spus dacă în opinia sa apelurile lui Trump pot fi percepute drept o încercare de obstrucţionare a justiţiei. Cu toate acestea, el a declarat că există „dovezi clare care impun începerea unei investigaţii“ în acest caz. Potrivit Reuters, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe nu a putut fi contactată pentru a comenta declaraţiile lui Bharara.