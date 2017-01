În ţara lui Tabără, agricultura merge brici!

Lăsând la o parte problemele reale ale agriculturii, implementarea aiuristică a taxării inverse, banii extrem de puţini care revin aventuroşilor agricultori români în comparaţie cu omologii lor europeni, importurile aberante şi preţul extrem de mic pe care statul îl plăteşte pentru rezerva naţională, ministrul de resort, Valeriu Tabără, iese la rampă cu declaraţii cel puţin în contradicţie cu realitatea. De altfel, în ţara lui Tabără, grâul creşte până la cer, de porumb nici nu mai amintim, cartofii sunt ieftini, iar mierea curge sub formă de râuri învolburate, amestecate cu lapte. Astfel, potrivit declaraţiilor sale, producţia vegetală din acest an va depăşi probabil 10-12 miliarde euro, aproape dublu faţă de anul trecut, în condiţiile în care preţurile sunt duble şi producţia este mare. \"Probabil că producţia agricolă din acest an depăşeşte 10-12 miliarde euro. Mă refer numai la producţia vegetală, nu discut despre restul sectoarelor. Ca valoare, producţia este aproape dublă faţă de cea de anul trecut. Preţurile sunt duble şi este posibil ca toţi fermierii care au avut pierderi în 2007 din cauza secetei şi care au mereu probleme să se redreseze în acest an. Ne referim în special la fermierii mijlocii. Producţia este mai mare, iar calitatea producţiei până la această dată este impecabilă. Orzul are o calitate bună, în condiţiile în care s-a recoltat o producţie şi de 7 tone la hectar. Media este de 4.000 de kilograme la hectar, este una dintre cele mai mari din ultimii 20-25 de ani\", a menţionat Tabără. Ministrul Agriculturii a precizat că producţia de grâu este una \"excelentă\" şi estimează rezultate foarte bune atât în ceea ce priveşte producţia, dar şi preţurile. De asemenea, Tabără consideră că seceratul se va încheia probabil în jurul datei de 20 iulie. \"Există deja parteneriate făcute cu o piaţă internaţională bună, care într-un anumit fel mă îngrijorează de data aceasta. Cred că săptămâna viitoare vom încerca o discuţie şi cu ei (consumatorii interni de cereale - n.r.) pentru a-i atenţiona că este momentul să cumpere recolta şi să nu vină peste 2-3 luni când este nu ştiu ce preţ... Este clar că piaţa mondială oferă oportunităţi extraordinare pentru valorificarea cerealelor şi preţul se menţine ridicat, ca şi la plantele oleaginoase. Dacă anul va merge bine, cred că este un an excepţional şi pentru plantele tehnice. Cultura floarea-soarelui nu a fost niciodată atât de bună cum a fost în acest an\", a mai spus Tabără. Cum, de obicei, declaraţiile ministrului au fost contrazise de evidenţă, aşteptăm să vedem, şi în acest an, cât de departe se va situa acesta de realitate