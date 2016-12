În țara piraților, Netflix vrea să fie rege!?!

După o lungă așteptare, celebrul Netflix a ajuns și în România. În timp ce directorul general al companiei, Reed Hastings, susținea un discurs la salonul IT Consumer Electronics Show (CES), din Las Vegas, Neflix era lansat în 130 de țări, titrează Bloomberg. În prezent, Netflix este disponibil la nivel global, singura excepție notabilă fiind China - „În loc să-și adapteze serviciile la fiecare țară, Netflix vrea să devină un canal de televiziune pe internet identic pentru privitori din Irlanda, Israel, Iran sau Indonezia. Este o mutare îndrăzneață, bazată pe două presupuneri foarte optimiste: că Netflix poate rescrie modul în care companiile media vând drepturile pentru emisiunile TV și pentru filme, precum și că algoritmii săi sunt mai puternici decât diferențele culturale dintre persoane care locuiesc în țări diferite“. Pe partea de afaceri, de la inventarea camerelor video, deținătorii drepturilor media au acordat licențe pentru conținut prin înțelegeri la nivel național. Până la apariția streaming-ului, această abordare avea sens, întrucât companiile de cablu nu operează la nivel global. În era internetului, însă, acest mod de a lucra conduce la situații ciudate, notează Bloomberg - „De exemplu, când Netflix s-a lansat în unele dintre piețele europene, a făcut asta fără hitul House of Cards, deoarece nu deține drepturile pentru acesta. De asemenea, doar fanii Star Wars destul de norocoși să locuiască în Canada vor putea vizualiza online The Force Awakens“. Directorul de produs al Netflix, Neil Hunt, descrie situația actuală ca pe o etapă nefericită dar temporară către o dispariție a granițelor la nivel internațional, cel puțin în ceea ce privește programele de televiziune. Netflix vrea să încheie înțelegeri pentru a furniza conținut oriunde în lume.

NETFLIX.RO Soluția companiei este de a produce propriile emisiuni și filme. Știind că poate face orice cu produsele sale, Netflix intenționează să aloce 5 miliarde dolari pentru programe în acest an, dubând producția proprie de seriale. Netflix este disponibil de săptămâna aceasta şi în România, pe Netflix.com sau Netflix.ro, cu trei oferte, de 7,99, 9,99 şi 11,99 euro, în funcţie de numărul dispozitivelor de pe care utilizatorul doreşte să urmărească filmele (de la unu la patru) şi calitatea dorită (HD sau nu). Ce succes va avea într-o țară în care pirateria este încă în floare și nimeni nu concepe să plătească pentru a vedea un serial la PC? Asta depinde doar de restricțiile care le vor fi impuse românilor. Și nu mai este foarte mult până atunci.