În timp ce țara defilează, spitalele sunt în colaps și românii mor..

GSP scrie ca, in noaptea de joi spre vineri, Spitalul de Urgenta "Sfantul Pantelimon" a anuntat prin 112: "Nu mai trimiteti cazuri de obstetrica-ginecologie ca inchidem sectia pentru ca nu mai avem de nici unele!".



Tot joi noapte, o femeie de 21 de ani a nascut prin cezariana, iar rahianestezia a fost facuta cu Xilina, "o substanta folosita la dentist si care nu tine la interventiile grele!", spun medicii de la "Sfantul Pantelimon". "Striga la noi de pe masa, ca xilina nu tine, dar n-am avut sa-i dam altceva", afirma ei.



Neplatit de mai multe luni, laboratorul privat Gral Medical avertizase "Sf. Pantelimon" ca inceteaza si simplele analize de hemograma, "incepand cu data de 1 decembrie, 12 noaptea", de cand toate sectiile, inclusiv ATI, mai putin UPU urgente, nu mai pot face analize.



De altfel, la spital a fost lipit si un afis cu anuntul ca nu se mai fac internari in sectiile Obstetrica - Ginecologie si Obstetrica Patologica. "Activitatea sectiilor Obstetrica - Ginecologie si Obstetrica Patologica este suspendata din cauza lipsei materialelor necesare asigurarii asistentei medicale de urgenta si din cauza imposibilitatii efectuarii analizelor de laborator. In consecinta, nu se mai pot face internari", este textul anuntului datat 30 noiembrie 2017 si semnat de medicul sef de garda.

La Alba o femeie de 69 de ani a murit pe patul de spital pentru că nu a primit tratamentul cu imunoglobulină.

În timp ce în țară se organizează parade, spitalele sunt în colaps si românii mor. În Romania anului 2017, membră a Uniunii Europene și aliat de nădejde al NATO.