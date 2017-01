În trei zile, s-a dublat numărul donatorilor de sânge!

Numărul donatorilor de sânge din multe centre de transfuzii sanguine din țară s-a dublat în urma campaniei fără precedent în ultimii ani inițiate, zilele trecute, de Ministerul Sănătății (MS), prin care se anunța o mare criză de sânge în spitalele din România. Mobilizarea a fost una în forță în multe dintre instituțiile statului sau societăți comerciale. Inclusiv mari demnitari s-au alăturat campaniei, vineri dând exemplu în acest sens inclusiv premierul Victor Ponta, care a ținut să mulțumească tuturor care au răspuns apelului MS. Directorii centrelor de transfuzii sanguine din țară sunt mulțumiți că populația a înțeles și a venit să doneze, însă unitățile de specialitate au nevoie de sânge în mod constant. ”Numărul donatorilor de sânge care au venit în ultimele trei zile la centrul nostru s-a dublat. Dacă media într-o zi obișnuită este de aproximativ 50 de persoane, după campanie am avut chiar și 120 de donatori într-o singură zi. Le mulțumim tuturor celor care au venit, dar vreau să transmit populației că nevoia noastră de sânge este permanentă. Avem nevoie de donatori fideli, de oameni care să vină în mod constant să doneze”, a declarat directorul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) din Constanța, dr. Alina Dobrotă. Din cauza deficitului de personal din multe centre de transfuzii (inclusiv cel din Constanța), avalanșa de donatori n-a făcut altceva decât să epuizeze personalul medical. Pe de altă parte, și cei care au venit la donare au avut de așteptat. Unii au înjurat și au plecat, alții au înțeles situația și au îndurat timpul mare de așteptare. ”Când vin un număr mare de donatori în același timp, este firesc să apară această problemă. Nu putem sub nicio formă să trecem superficial peste examinările obligatorii înaintea donării. Pentru a evita asemenea situații neplăcute, este bine să fim anunțați din timp când vin grupuri mari, iar noi vom face programări”, a explicat directorul CRTS Constanța. Trebuie menționat că nu toate persoanele care vin să doneze sunt și acceptate.

UNII DORITORI S-AU ARĂTAT INDIGNAȚI CĂ AU FOST REFUZAȚI LA DONARE, ÎNSĂ MOTIVELE AU FOST CÂT SE POATE DE ÎNTEMEIATE.

Fie analizele nu au ieșit cum trebuie, fie nu au respectat condițiile impuse înaintea donării, fie nu erau din localitate. ”Am venit să donez pentru că am auzit că e nevoie de sânge în spitale, dar am fost refuzat. Am băut cafea dimineață, am fumat trei patru țigări și am și mâncat un kebab. N-am știut că n-am voie. O să mai încerc și altă dată”, a spus un constănțean care a venit pentru prima dată la centrul de transfuzii. Un altul, care a și donat, a spus că nu vine periodic la CRTS, dar în ultimii trei ani a fost de vreo trei ori. ”N-am timp să vin mereu. Am auzit că spitalele n-au sânge. Sincer, vin să dau sânge pentru că și eu am primit, în tinerețe, o transfuzie. Cred că muream dacă nu aveau sânge atunci”, a spus donatorul. La CRTS Constanța au venit să doneze și câțiva turiști, însă regulile sunt stricte în acest sens. Donatorii trebuie să fie din județ, potrivit legislației în vigoare.

CINE POATE FI DONATOR Pot dona sânge persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, cu greutatea peste 50 kg, care nu au suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat, boli de inimă. Persoanele de peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă sau neurologice. Cu două zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice, atenționează medicii CRTS. Totodată, în ziua donării se recomandă consumul unor alimente sărace în grăsimi și a minimum 500 ml de lichide (apă). ”Sângele este un dar ce nu poate fi înlocuit! Este nevoie de mai mulți donatori! Mulțumim celor care vor contribui la salvarea de vieți omenești!”, este mesajul CRTS Constanța.

COLECTĂ MOBILĂ CRTS Constanța continuă organizarea colectei mobile de sânge. Astfel, sâmbătă, 23 august, în colaborare cu Primăria Corbu, CRTS organizează o nouă acțiune de donare de sânge. Doritorii pot merge între orele 8.30 și 13.30 la sediul căminului cultural din localitate (unde va fi amenajat un spațiu special) cu un act de identitate valabil. ”Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din localitatea Corbu care doresc să îi ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional. Pot dona și persoane din localitățile învecinate. În cazul lor se va face decontarea cheltuielilor de transport în comun, în ziua donării, între localitatea de domiciliu / reședința înscrisă în actul de identitate și localitatea unde se efectuează donarea de sânge”, a explicat, într-un comunicat, directorul CRTS Constanța, dr. Alina Dobrotă.

Donatorii se pot prezenta și la CRTS, str. N.Iorga nr. 85 , tel. 0341-170931; fax. 0341/170930, mobil 0753318441.

Ce este bine să știți când vreți să donați

Profesiunea donatorului poate constitui uneori o cauză a respingerii acestuia de la recoltare, când există pericolul potențial al infecțiilor (cazul mulgătorilor, îngrijitorilor de animale, măturătorilor) sau al unei oboseli fizice (șoferi pe mijloace de transport în comun, piloți, operatori la mașini grele). Stările emoționale exagerate sunt o expresie a afectării sistemului nervos, cel care coordonează repartiția sângelui după nevoi, iar în acest caz, răspunsul poate fi inadecvat. Teama de actul donării poate duce la o tulburare a circulației sângelui, manifestată printr-o lipotimie (leșin). Starea de oboseală (după munca în schimbul de noapte sau după eforturi mari) poate constitui o cauză a adaptării necorespunzătoare a circulației sângelui. Intervalul de minimum 60 de zile de la ultima recoltare este considerat suficient pentru refacerea tuturor elementelor sângelui şi rezervelor organismului pierdute cu ocazia ultimei recoltări. Gravida nu poate dona sânge, întrucât organismul său trebuie să acopere şi nevoile viitorului copil, iar interdicția se prelungește 18 luni după naștere, pentru ca organismul mamei să-şi refacă pierderile.