În turul doi la prezidenţiale se vor “bate” candidatul PSD şi unul sprijinit de PD-L

Liderul social-democraţilor, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că în turul al doilea la alegerile prezidenţiale se vor afla un candidat PSD şi, “probabil, un candidat sprijinit de PD-L”. El a făcut aceste afirmaţii după ce s-a referit la noua conducere a PNL, la modul democratic în care a fost aleasă şi la faptul că aceasta ar trebui să facă o opoziţie constructivă, fără scandaluri. În altă ordine de idei, Geoană a precizat că social-democraţii vor propune, săptămîna aceasta, un “pachet de stimulare economică”, acesta urmînd să cuprindă şi banii care ar putea fi contractaţi de România printr-un “eventual” acord cu FMI. El a făcut apel la “solidaritate naţională” şi la “maturitate politică”, apreciind că este pentru prima dată cînd are loc o recesiune economică ce a cuprins “întreaga planetă”: “Este clar că în această perioadă asistăm la cea mai amplă recesiune a economiei mondiale din ultimii 79 de ani. Prognoza economică globală arată o creştere de minus 2% pentru 2009, pentru economia globală. Pentru prima dată, întreaga economie a planetei se află în recesiune”. Liderul social-democrat a apreciat că PSD are obligaţia de a veghea ca banii contractaţi dintr-un eventual împrumut extern să fie folosiţi pentru repornirea creditării în economie şi nu pentru a plăti “împrumuturi greşite”. El a apreciat că eventualele fonduri de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) trebuie alocate “cu transparenţă”. România va trimite FMI, după finalizarea negocierilor de la Bucureşti, o scrisoare de intenţie pentru încheierea unui acord de tip stand-by pe o perioadă de doi ani, cu o scadenţă de cinci ani pentru rambursarea împrumutului. Surse guvernamentale au declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că România ar urma să primească din partea Comisiei Europene 4 miliarde de euro în cadrul pachetului financiar negociat în acest zile, care totalizează 19 miliarde de euro, 13 miliarde de euro (echivalentul a 12 miliarde DST) provenind de la FMI: “Aceste 4 miliarde de euro vor proveni din facilitatea de asistenţă pe termen mediu, al cărei plafon s-a dublat potrivit unei înţelegeri în cadrul Consiliului European. Practic, nu este vorba de bani propriu-zişi, ca în cazul fondurilor structurale, ci despre obligaţiuni emise cu garanţie comunitară pe piaţa de capital”. Aceleaşi surse au afirmat că, sub rezerva modificărilor ce ar putea apărarea pînă la încheierea procesului de evaluare, suma totală ar fi de 19 miliarde de euro, dintre care 13 de la FMI, 4 de la CE, 1 miliard de la BEI şi 1 miliard de la Banca Mondială.