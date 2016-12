În UE, populaţia este în creştere

Populaţia UE a ajuns, la 1 ianuarie 2009, la 499,8 milioane de locuitori, înregistrînd o creştere de 0,4% pe an, în pofida unei diminuări a numărului de locuitori în Germania, se arată în datele publicate luni de Oficiul european de statistică Eurostat. La începutul anului trecut, statele UE aveau o populaţie totală de 497,7 milioane de locuitori. Creşterea de 2,1 milioane de persoane din acest an rezultă din creşterea naturală - cu 0,6 milioane de persoane - şi din cea produsă de imigranţi, cu 1,5 milioane de persoane, a precizat Eurostat. Accentuarea creşterii naturale, un proces care a început în 2004, a continuat şi în 2008. Aceasta poate fi explicată printr-o creştere moderată a ratei natalităţii şi o rată a mortalităţii rămasă relativ constantă. În 2008, în UE s-au născut în total 5,4 milioane de copii, reprezentînd o rată a natalităţii brute de 10,9 naşteri la o mie de locuitori (în creştere în comparaţie cu rata din 2007, de 10,6). Între 2007 şi 2008, rata natalităţii brute a crescut în majoritatea ţărilor din UE, dar nu şi în Germania. Populaţia Germaniei s-a diminuat în 2008 cu un total de 168.000 de persoane, la 82,1 milioane de locuitori. În schimb, creşteri s-au înregistrat în cazul Franţei (cu 368.000 de locuitori, ajungînd la 64,4 milioane în total), Spaniei (cu 545.000 de locuitori, atingînd 45,8 milioane), Italiei (cu 434.000 de locuitori, ajungînd la 60,1 milioane) şi în cazul Marii Britanii (cu 441.000 de locuitori, pînă la 61,6 milioane de locuitori în total). Dacă în majoritatea statelor UE se înregistrează creşteri, în România declinul demografic continuă. De la începutul acestui an, numărul de locuitori a scăzut cu 24.988, ca urmare a sporului natural negativ, după un declin de 6.400 în ianuarie, 4.100 în februarie, 6.300 în martie şi 4.841 în aprilie. În mai, s-au înregistrat 20.457 de decese, cu 1.191 mai puţine decît în aprilie şi cu 399 mai puţine decît în aceeaşi lună din 2008. Tot în mai s-au născut 17.110 copii, cu 303 mai mulţi decît în aprilie, dar cu 558 mai puţini decît în luna similară din 2008. Mortalitatea infantilă din România se menţine semnificativ peste media din UE, în condiţiile în care 175 de copii cu vîrstă sub un an au decedat în mai, ceea ce corespunde unei rate de 10,2 la 1.000 născuţi-vii, în scădere cu 69 de copii faţă de acelaşi interval din 2008. Totodată, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în mai, 12.563 de căsătorii, în creştere cu 6.650 comparativ cu aprilie, însă cu 1.109 mai puţine decît în mai 2008. Prin hotărîri judecătoreşti definitive au fost pronunţate 3.354 de divorţuri, cu 82 mai multe decît în luna anterioară, dar cu 103 mai puţine decît în luna similară din 2008.