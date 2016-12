În ultimele 19 luni, 24 de angajaţi ai France Telecom s-au sinucis

Publicaţia britanică ”The Independent” relatează despre şirul sinuciderilor ce au loc la compania France Telecom, furnizorul Orange în Franţa, arătînd că numai în ultimele 19 luni, 24 de angajaţi ai acestei instituţii au decis să-şi pună capăt zilelor. Cel mai recent caz de sinucidere al unui angajat al France Telecom este cel al unui bărbat de 51 de ani, tată a doi copii, angajat la unul dintre call-center-urile Orange, care s-a aruncat, luni, de pe podul unei şosele din zona Annecy, relatează publicaţia britanică. În biletul de adio adresat soţiei şi celor doi copii, de 8 şi 12 ani, Jean-Paul Rouannet a scris că a recurs la acest gest fiind ”împins de condiţiile de la muncă”.

Liderii sindicatelor din domeniu acuză cultura managementului brutal al companiei, care, într-un deceniu, s-a transformat dintr-o instituţie utilitară de stat într-un lider al telecomunicaţiilor. Luni de zile, conducerea France Telecom nu a acordat importanţă acestor sinucideri, spunînd că ”sînt un moft în rîndul angajaţilor”. Preşedintele France Telecom, Didier Lombard, a admis recent: ”Am făcut greşeli care au sporit stresul asupra angajaţilor mei”. Numărul sinuciderilor în rîndul angajaţilor a crescut în aproape toate ţările dezvoltate, mai notează ”The Independent”. Victimele de la France Telecom au fost persoane cu vîrste cuprinse între 40 şi 50 de ani, ale căror cariere au fost estompate de triumful dezvoltării telefoniei mobile şi a internetului. Zeci de mii de lucrători ai France Telecom lucrau cîndva ca reparatori ai reţelelor de telefonie fixă sau la instalarea cablurilor în teren. Declinul telefoniei fixe şi transformarea France Telecom într-un operator de telefonie mobilă şi interenet de succes a întrerupt nevoia pentru multe dintre aceste locuri de muncă, însă angajaţii au rămas. Vechimea în cîmpul muncii a lucrătorilor în telecomunicaţii a atras cu sine şi statutul acestora de funcţionari publici francezi, astfel că France Telecom nu a avut cum să-i treacă cu vederea, mai notează publicaţia britanică. Compania, care a devenit una cu capital majoritar privat în anul 2004, este acuzată de adoptarea unor tactici agresive în încurajarea muncitorilor de a părăsi firma. Mulţi dintre angajaţi au fost aleşi peste noapte să lucreze în call-center-uri, unde sînt supuşi unor mari presiuni, din cauză că sînt nevoiţi să concureze pentru rezultate împotriva persoanelor din cabinele din jur.

Potrivit ”The Independent”, Franţa, între toate naţiunile puternic dezvoltate, are aproape cea mai mare rată a sinuciderilor legate de muncă. Media sinuciderilor legate de muncă în Franţa este de pînă la 400 pe an şi este printre cele mai mari din lume. Cele 24 de sinucideri socotite la un număr de aproximativ 100.000 de angajaţi cîţi are France Telecom reprezintă o medie mare, dar totuşi mai mică decît media generală anuală numărată la 100.000 de oameni în Franţa, care este de 17,6 sinucideri. Potrivit sursei citate, în Marea Britanie, media de sinucideri la 100.000 de oameni este de 6,8. Rata sinuciderilor de la France Telecom este, de fapt, în scădere, dacă se ţine seama de faptul că era mai mare în urmă cu şase, şapte ani. Potrivit ”The Independent”, au avut loc 29 de sinucideri la France Telecom în anul 2002, 22 de sinucideri în 2003, 12 în 2008 şi 12 de la începutul acestui an. Există totuşi şi angajaţi care iau apărarea companiei, arătînd că cei care nu se pricep prea bine pot începe acest gen de muncă de jos, prin a lucra mai întîi la firme de calculatoare pentru începători. Mulţi dintre ceilalţi 23 de sinucigaşi de la France Telecom din ultimele 19 luni au fost tranferaţi de la munca operativă în teren sau muncă managerială la call-center-uri Orange.