În ultimul an, niciun medic nu a ales specialitatea radioterapie!

În întreaga lume, dar și în România, incidența bolilor oncologice este alarmantă. Pacienții au de suferit în unele țări fie din cauza lipsei tratamentelor moderne, fie din cauza lipsei specialiștilor. Tot mai des sunt trase semnale de alarmă în acest sens. Ultimul a fost făcut sâmbătă, la conferinţa ”Drepturile pacienţilor bolnavi de cancer din Europa”, organizată la Bucureşti. Oncologul Christian Chiricuţă, specialist în radioterapie, a subliniat că, în prezent, la nivel naţional există mai puţin de 50 de radioterapeuţi, cea mai mare problemă în acest domeniu fiind faptul că, în ultimul an, niciun medic nu a ales această specialitate. Radioterapia este, pe lângă chimioterapie și cobaltoterapie, tratament pentru bolnavii de cancer, în funcție de recomandările medicilor. ”Teoretic, orice cetăţean român are acces la un tratament. Problema este câţi specialişti ai care oferă acest tratament. Din datele pe care le cunosc eu, sunt 300 de oncologi în România, la 20 de milioane de oameni. 300 de oncologi sunt cam puţini, iar în ce mă priveşte pe mine, ca radioterapeut, pot spune că în 2008 existau 100 de radioterapeuţi, în România, iar astăzi sunt sub 50. Dezastrul este că în ultimul an nu s-a înscris niciun medic la specialitatea de radioterapie-oncologie, deci eu nu ştiu cum va fi în România peste zece ani fără specialişti”, a declarat medicul. El a adăugat că jumătate dintre cei prezenţi se vor pensiona şi vor ieşi din câmpul de acţiune. O altă problemă cauzată de faptul că există un număr mic de specialişti constă în aceea că a scăzut timpul acordat discuţiilor cu pacienţii bolnavi de cancer. ”În general, în toată lumea este o criză a timpului. Înainte, un pacient era intervievat sau discuta cu un medic în jur deo oră. La ora actuală, de-a lungul Europei, oriunde mergeţi, e în jur de 12 minute, iar peste cinci ani va fi de şapte minute. Nu poţi afla nimic de la un pacient în şapte minute, iar el, cum a intrat, aşa şi iese, chiar decepţionat, şi nu va mai veni la următoarea ședință”, a explicat radioterapeutul Chiricuţă. O altă problemă pe care o întâmpină bolnavii de cancer care au recomandarea de radioterapie este și lipsa dotărilor. Sau dacă sunt, ele sunt vechi, așa că nu mai au efectul scontat. Unii bolnavi, care-și permit, apelează la centre private, dar acestea nu sunt în toate județele.