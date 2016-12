În una din 45 de familii există un copil cu dizabilităţi

Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD) a lansat coaliţia „O singură voce pentru dizabilitate” şi o campanie cu acelaşi nume, prin care îşi propune să creeze premisele necesare schimbării cadrului legal privind drepturile copiilor cu dizabilităţi în România şi să atragă atenţia asupra abuzurilor şi discriminării acestei categorii. „Prin intermediul campaniei, Coaliţia îşi propune să colecteze 100.000 de semnături pentru susţinerea proiectului de lege privind drepturile copiilor cu dizabilităţi”, se arată într-un comunicat al coaliţiei. Primele evenimente ale campaniei vor avea loc de Ziua Internaţională a Sindromului Down, în 21 martie, respectiv un simpozion organizat sub egida Preşedinţiei Camerei Deputaţilor şi un marş public în Bucureşti, organizat de CEDCD. „Lansarea Campaniei reprezintă pentru noi un pas important din perspectiva promovării drepturilor copiilor cu dizabilităţi şi, totodată, concretizarea unui amplu efort realizat de CEDCD în ultimul an de activitate. Îmi exprim speranţa că vocile zecilor de mii de copii cu dizabilităţi, aflaţi la marginea speranţei şi a uitării, vor fi auzite, iar problematica respectării drepturilor lor va dobândi atenţia necesară din partea autorităţilor şi a factorilor de decizie”, a declarat preşedintele CEDCD, Mădălina Turza. Simultan cu evenimentele din Bucureşti din 21 martie, în mai multe oraşe din ţară (Câmpina, Constanţa, Petroşani, Deva, Baia Mare, Iaşi etc), membrii Coaliţiei vor organiza evenimente publice similare, pentru a susţine mesajul comun de respect pentru drepturile copiilor cu dizabilităţi şi necesitatea modificării cadrului legal existent.

Datele oficiale arată că în România trăiesc aprox. 700.000 de persoane cu dizabilităţi, dintre care 90.000 sunt copii. „Deşi este o cifră uriaşă raportată la populaţia României, ea nu reflectă realitatea profundă, deoarece aceste cifre reprezintă doar numărul persoanelor înregistrate cu certificate de handicap. Experienţa noastră ne arată că mare parte a familiilor nu şi-au înregistrat copiii din lipsa de informare, prejudecăţi şi din cauza hăţişului birocratic. În una din 45 de familii din România există un copil cu dizabilităţi, iar şansele lor de normalitate în actualul context legal sunt aproape nule. Copiii cu dizabilităţi nu beneficiază de servicii medicale corespunzătoare, de terapii specializate şi nu sunt acceptaţi în şcoli şi grădiniţe. Nu există curiculă adaptată, şcoli accesibilizate, profesori pregătiţi, iar abuzurile şi discriminările sunt un fapt cotidian”, se mai arată în comunicat.