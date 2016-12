În următoarele 10 zile - studii pe animale ale unui vaccin împotriva Zika

Un vaccin împotriva bolii provocate de virusul Zika, la care lucrează în prezent cercetători americani şi canadieni, ar putea să fie disponibil până la sfârşitul anului, au anunţat cercetători implicaţi în producerea acestuia, relatează Reuters în pagina electronică. Un consorţiu care lucrează la acest vaccin cuprinde Universitatea din Pennsylvania, Universitatea canadiană Laval, grupul farmaceutic Inovio şi grupul sud-coreean GeneOne Life Science, a declarat într-un interviu pentru Reuters Gary Kobinger de la Universitatea Laval. El speră ca testele să înceapă către septembrie, cu scopul de a se determina, înainte să fie aprobat, dacă are sau nu efecte nedorite asupra omului. O lună mai târziu, vaccinul ar putea fi disponibil pentru operaţiuni de urgenţă. Producătorul privat de vaccin Hawaii Biotech Inc. a anunţat, de asemenea, că a demarat un program în vederea testării unui vaccin anti-Zika în toamna trecută, în timp ce virusul începea să se propage în Brazilia, însă nu a programat un calendar pentru studii clinice. ”Acum ne aflăm în faza preclinică, cum bănuiesc că se află toată lumea”, a declarat pentru Reuters directorul executiv doctor Elliot Parks. Alt producător privat de vaccin, Replikins Ltd., cu sediul la Boston, a anunţat că se pregăteşte să înceapă - în următoarele zece zile - studii pe animale ale unui vaccin împotriva Zika. Datele testelor pe şoareci şi iepuri urmează să fie publicate în următoarele două luni, a declarat pentru Reuters Samuel Bogoch, preşedintele Replikins. ”Nimeni nu dispune de 500 de milioane de dolari, pentru ca să ajungă să testeze (un vaccin) pe om. Undeva, pe parcurs, sperăm să ni se alăture cei cu bani”, a declarat Bogoch. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat joi că boala provocată de virusul Zika, ce se răspândeşte în special în America Latină, ar putea afecta 3 până la 4 milioane de persoane.

Potrivit lui Margaret Chan, directoarea generală a OMS, legătura dintre Zika şi microcefalie - bebeluşi născuţi cu un creier mai mic decât normal - nu este încă dovedită, ci este puternic bănuită. În Franţa, ministrul Sănătăţii, Marisol Touraine, le-a recomandat femeilor însărcinate să-și amâne călătoriile în Martinica, Guyana şi Guadelupe, unde se înregistrează cazuri. În prezent, virusul Zika este prezent în 23 de ţări şi teritorii, în Americi. Brazilia, cea mai afectată ţară, a raportat aproximativ 3.700 de cazuri de microcefalie, puternic suspectate că au legătură cu Zika.