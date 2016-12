„În USL e ca în marile iubiri - în fiecare zi se ia totul de la început”

Ultimele declaraţii făcute de cei doi copreşedinţi ai Uniunii Social Liberale i-au făcut pe comentatorii de tot soiul să anunţe ca sigură ruptura alianţei dintre partidele aflate la guvernare. „Pişcăturile” au fost serioase, nimic de zis, însă, ieri dimineaţă, liderii partidelor s-au aşezat, liniştiţi, la masa discuţiilor. Înaintea şedinţei, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că în Uniune este „ca în marile iubiri", în sensul că în fiecare zi se ia totul de la început. Solicitat să comenteze declaraţia premierului, care a spus că Antonescu scade în sondaje dacă atacă guvernarea, liderul PNL a replicat: „Nu ştiu ce sondaje a văzut Victor Ponta. Ultimele două sondaje pe care le-am văzut eu nu arătau acest lucru, dar asta are mai puţină importanţă". În rest, tăcere, ca şi cum cătrănelile s-au adunat cu făraşul pentru a fi băgate sub covor, pentru că, de fapt, nimeni nu are interes să le îngroape prin vindecare. Liberalul a susţinut că agenda discuţiilor din USL cuprinde doar chestiuni parlamentare şi guvernamentale.

TOTUL E... PERFECT Şi social-democratul Victor Ponta a fost întrebat pe ce cale o va apuca Uniunea, dar el a răspuns: „Mergem mai departe, ce să mai tranşăm?". Solicitat să comenteze declaraţia lui Antonescu, potrivit căruia în USL e ca în marile iubiri, Ponta a răspuns: „Eu nu m-am oprit niciodată din a-mi face treaba ca prim-ministru al USL şi nici nu mă voi opri cât timp voi fi prim-ministru". În ceea ce priveşte sondajele de opinie, despre care colegul lui a spus că nu denotă faptul că popularitatea USL ar scădea, Ponta a precizat: „În această situaţie, totul este perfect”. Au urmat şedinţa şi declaraţiile de după. Antonescu a arătat că liderii PSD nu au ridicat problema criticilor pe care le-a formulat la adresa premierului ori a funcţionării USL, menţionând că nu este vorba de Partidul Comunist, unde nu se puteau exprima poziţii critice. Social-democratul Viorel Hrebenciuc consideră că USL nu se va rupe în viitorul apropiat. El a precizat că, deşi PSD poate strânge o majoritate de 51% în Parlament fără PNL, nu ar putea conduce ţara cu un Executiv care ar depinde de 15 voturi, acest „avantaj” fiind prea fragil. Concluzia trasă după este că liderii USL sunt bine, organizaţi, motivaţi şi, sub aparenta răbufnire de vorbe, ei continuă să coopereze.