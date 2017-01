În vara lui 2006, mai mulţi muncitori la negru decît în ultimii trei ani la un loc

În afara sutelor de mii de români care pleacă anual peste graniţe şi care ajung să lucreze în orice condiţii, fără acte şi exploataţi de patronii occidentali mai ceva ca sclavii de pe plantaţiile de bumbac, alte milioane au ajuns să facă din munca la "negru" un adevărat sport naţional. Pe o caniculă cum rar s-a mai văzut în ultimul timp, muncitorii de pe şantierele româneşti au ajuns să fiarbă, la propriu, din cauza patronilor care nu se sinchisesc nici măcar să le ofere o sticlă cu apă, iar în fabrici sau pe terasele şi barurile de pe litoral toată lumea munceşte de zor, fără nicio teamă de rigorile legii. S-ar putea spune chiar că munca la "negru" a devenit specialitatea românului. Este şi concluzia la care au ajuns reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa după ce, într-o singură vară, au descoperit mai multe persoane care lucrau fără forme legale decît în ultimii trei ani la un loc! În urma unui "raid" efectuat la sfîrşitul săptămînii trecute la mai multe firme din turism, construcţii şi comerţ care îşi desfăşoară activitatea pe litoral, inspectorii de muncă s-au confruntat cu o adevărată avalanşă de muncitori care lucrau la "negru". După ce au luat la bani mărunţi activitatea societăţilor "Marius Development", "Sirvex Construct", "Club Calypso", "Minerva Bar" şi "Network Unoin", inspectorii de muncă au depistat nu mai puţin decît 10 salariaţi care lucrau ilegal. "Cele mai multe persoane angajate fără forme legale, patru la număr, au fost identificate la Asociaţia Familială SRL. În plus, pentru alte persoane ce lucrau în aceste unităţi nu s-au găsit noile contracte de muncă. Am ajuns în situaţia de a asista la încălcarea legii cu bună ştiinţă de către cei mai mulţi angajatori", a declarat inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu. Conform declaraţiilor reprezentantului ITM, societăţile prinse pe picior greşit au fost sancţionate cu amenzi în valoare totală de aproape 200 de milioane de lei vechi pentru practicarea muncii la "negru". Tiberiu Pleşu a mai precizat că în cazul societăţilor care recidivează în utilizarea muncii fără forme legale se vor face plîngeri penale, administratorii riscînd pedepse cu închisoarea între 6 luni şi un an.