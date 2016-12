În weekend se numără... petrecerile

Calendarul indică weekend-ul aşteptat de fiecare dată cu entuziasm, care s-a şi instalat, deja, cu nelipsitele-i petreceri. Dacă au avut deja parte de „încălzire” în seara de vineri, tinerii pot petrece liniştiţi, şi în aceste două zile, alături de prieteni, iar variantele sunt destule, în condiţiile în care cluburile şi localurile au din nou grijă să-i atragă cu diverse evenimente.

CONCERT COMPACT MULT-AŞTEPTAT Membrii trupei Compact s-au numărat printre artiştii ghinionişti care nu au reuşit să ajungă la concertele programate în ultimele săptămâni, la malul mării, din cauza problemelor puse de iarna grea. Sâmbătă seară, formaţia va susţine, după ora 21.30, în clubul Phoenix, un concert care a fost iniţial programat pe 27 ianuarie, apoi a fost amânat pentru 4 februarie. Însă nici atunci nu a fost susţinut, din acelaşi motiv. Este, aşadar, un concert reprogramat pentru a doua oară, eveniment pe care fanii îl tot aşteaptă de aproape o lună. O parte dintre bilete au fost vândute din timp, iar alte tichete, returnate şi repuse în vânzare, astfel încât doritorii îşi mai pot achiziţiona, chiar şi sâmbătă, ultimele bilete, la preţul de 50 de lei, de la sediul clubului.

LES ELEPHANTS BIZARRES VIN LA PARTY Formaţia bucureşteană de punk-rock Les Elephants Bizarres concertează, sâmbătă seară, în oraş. Evenimentul este programat pentru ora 21.00, în clubul Doors, iar preţul unui bilet este de 20 lei. Formaţia a luat naştere în 2007, iar stilul muzical al băieţilor este unul mai aparte, aceştia cochetând cu influenţe din sferele muzicale de indie, pop, disco, punk, funk, lucru ce a trezit un interes crescut faţă de muzica lor din partea multor tineri.

DIRECŢIA 5, ÎN MAMAIA Formaţia Direcţia 5 va susţine, sâmbătă seară, în clubul Tribute to Summer din Mamaia, un concert în cadrul unui eveniment dedicat îndrăgostiţilor, cu multe surprize şi concursuri. Conform organizatorilor, autorii unor declaraţii de dragoste la un concurs online vor fi premiaţi, în seara concertului. chiar de către membrii trupei.

PETRECERI Seara de sâmbătă a mai rezervat şi alte petreceri de noapte prin cluburile constănţene, una dintre acestea fiind în clubul The Bank, unde DJ Vogue va încinge atmosfera până în zori. Clubul Fratelli prezintă o nouă petrecere cu numele „Here Come the Men in Black”, iar clubul Crush a pregătit, tot pentru sâmbătă noapte, o mega-petrecere aniversară, cu ocazia împlinirii celor şase ani de activitate.

TEATRU... PENTRU DUMINICĂ Teatrul de Artă Bucureşti prezintă în premieră, la Constanţa, un spectacol cu teatru şi muzică intitulat „Povestea unui pierde vară”, cu scenariul semnat de Dan Mihăescu şi în interpretarea actorului Vlad Jipa, acompaniat de Radu Dumitru la pian. Spectacolul este programat în localul Funny People, duminică, de la ora 20.00, iar preţul unui bilet este de 25 de lei.