În zece ani, în România, peste 80.000 de apeluri vizând corupţia!

Noţiunea de corupţie este una dintre cele mai vehiculate în România zilelor noastre. Indiferent de domeniu, ea îşi face simţită prezenţa, din ce în ce mai mulţi oameni fiind afectaţi de acest flagel. Dovadă stau cele peste 80.000 de apeluri primite în zece ani de la înfiinţarea TelVerde al Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA). La un calcul simplu, asta înseamnă 8.000 de apeluri pe an, adică aproape 22 de apeluri în fiecare zi! Potrivit directorului adjunct al DGA, chestor de poliţie Radu Genu Eduard, din toate aceste apeluri au rezultat peste 400 de dosare de mică corupţie şi 55 de infracţiuni flagrante. „Lucrul acesta (TelVerde - n.r.) l-am dorit ca mijloc de transparenţă în relaţia cu cetăţenii, l-am dorit ca un mijloc de comunicare cu cetăţeanul care să sesizeze în orice situaţie s-ar afla. Am promovat acest număr ca oamenii să poată să sune de pe fix şi de pe mobil, sigur şi cu costuri reduse. De la an la an, apelurile şi încrederea cetăţeanului au crescut. Consider că e şi un mijloc de prevenire şi de încurajare a avertizărilor de integritate", a spus directorul general adjunct al DGA, în cadrul unei conferinţe organizate de Transparency International România. Radu Genu Eduard a mai precizat că, în ultima vreme, mai mulţi lucrători ai ministerului au sesizat fapte de corupţie. "Trebuie să vă mai spun că în primul an a fost foarte greu, am avut şi 20.000 de apeluri, foarte multe neavând nimic comun cu sesizările corecte, dar făcând o promovare corectă de-a lungul timpului, populaţia a conştientizat acest lucru", a spus directorul adjunct DGA.

Chestorul de poliţie Radu Genu Eduard a explicat că, pentru a fi mai eficienţi, împreună cu Parchetul de pe lângă instanţa supremă şi Direcţia Naţională Anticorupţie, se urmăreşte transformarea acestui TelVerde într-un call center, lucru prevăzut şi în Strategia naţională anticorupţie. "Nu am găsit fondurile necesare şi vom încerca să identificăm fonduri europene pentru a crea un sistem call center care poate rezolva orice sesizare a cetăţeanului", a mai spus reprezentantul DGA. Acesta a precizat că lucrătorii DGA consiliază cetăţenii între orele 8.00 - 24.00, iar între 24.00 şi 8.00 există o căsuţă vocală unde cetăţenii pot înregistra aceste sesizări. Numărul la care cetăţenii pot sesiza fapte de corupţie este 0800 806 806.