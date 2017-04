INADMISIBIL! Constanța lui 2017: țigănie mare - tarabe care ocupă trotuarele!

Imaginea Constanței, un superb oraș turistic de la malul Mării Negre, sau cel puțin așa ar trebui să fie, este stricată de o serie de aspecte; pe lângă primirea deloc în regulă în Gara Constanța (încă de la intrare ești luat pe „sus“ de taximetriști-pirat, iar vara de particularii care vin cu fel și fel de oferte de cazare), municipiul are mari probleme și în ceea ce privește trotuarele - cele mai multe fiind impracticabile. În ciuda faptului că multe sunt pline de gropi, ocupate cu mașini parcate (ce-i drept nu există parcări pentru toate mașinile), sunt date autorizații și tarabagiilor. Este inadmisibil ca în Constanța lui 2017, într-un oraș care se vrea a fi cu pretenții, să constați că pur și simplu nu poți merge pe trotuar; mai grav dacă ai și cărucior sau ești bătrân și te folosești de cadru sau ești persoană cu handicap și mergi cu căruciorul cu rotile. Potrivit purtătorului de cuvânt al Primăriei Constanța, Ionela Halciuc, dacă trotuarele permit, sunt eliberate autorizații. Cine verifică însă dacă respectivul tarabagiu respectă înscrisurile din documentele oficiale?

Un prim exemplu prezentat astăzi, spunem noi, negativ, este cel al unor tarabagii amplasați pe trotuarul de la intersecția străzilor Unirii și Tabla Buții, din cartierul Faleză Nord. Inițial, omul a amplasat o tarabă din lemn de dimensiuni mici, pentru ca nu după mult timp să își dorească o extindere! Unde? Evident, pe spațiul public. Nu știm dacă are autorizație de construcție, având în vedere că vorbim despre o construcție la fața locului, a tarabei. Grav este faptul că, pentru extinderea tarabei, sursa de curent necesară utilajelor de lucru a fost luată de la o casă de peste drum (trecând strada Unirii), prin intermediul unor prelungitoare! Incredibil, dar oamenii nu au realizat că respectivele cabluri ale prelungitoarelor nu au fost concepute pentru a rezista traficului de mașini, unele chiar și de mare tonaj! Ce s-ar fi întâmplat dacă firul s-ar fi fisurat, pe jos fiind ud (apa fiind un bun conductor de electricitate), și pe el ar fi călcat pietoni din zonă? Cine verifică așa ceva sau se merge pe principiul „fiecare face ce vrea pe spațiul public“? Cine verifică faptul că o bună parte a trotuarului este ocupată de acești comercianți, cu lăzi goale, mașini?

CUI ÎI PASĂ CĂ VIZIBILITATEA DE PE STRADA TABLA BUȚII ÎN UNIRII ESTE ZERO?

Poziționarea tarabei, prin extindere, este fix la colțul străzii Tabla Buții cu strada Unirii, ceea ce înseamnă că vizibilitatea a devenit zero pentru șoferii care ies de pe strada Tabla Buții în Unirii; trebuie să iasă mult în strada Unirii pentru a avea acces la trafic. În plus, nimeni nu a luat în calcul faptul că cei care vor să cumpere de la respectiva tarabă parchează mașinile fix pe strada Unirii, nefăcând altceva decât să blocheze periodic traficul. Cui îi pasă? S-ar părea că nimănui, mai ales că taraba iniţială are autorizație de ceva timp. Nu mai punem la socoteală faptul că semnul rutier (înainte și la dreapta), poziționat pe trotuar, în dreptul tarabei, A DISPĂRUT!!! Am încercat să aflăm dacă respectivii comercianți au autorizație de contrucție, de la reprezentantul Primăriei Constanța, pentru că vorbim de o extindere prin construcție. ”I-am anunțat pe cei de la Poliția Locală să verifice ce se întâmplă acolo”, a spus Halciuc. Așteptăm cu interes să vedem dacă extinderea tarabei prin construcție, care blochează vizibilitatea șoferilor și care blochează și traficul prin parcarea mașinilor clienților fix pe strada Unirii, este acceptată de Poliția Locală, de ce nu de Poliția Rutieră, dar și de Primăria Constanța.

DE CE SUNT ELIBERATE AUTORIZAȚII PE TROTUARE?

De ce sunt eliberate autorizații pe trotuare (și așa în multe zone ale Constanței inexistente) celor cu legume și fructe, în condițiile în care în orice țară civilizată această activitate se desfășoară în piețe? Cei din zona Faleză Nord, de exemplu, dar nu numai, au la dispoziție piața Filipescu, dar și un complex alimentar (Complex Unirii - care se află la 50 de m de respectiva tarabă!), care are în componență și un aprozar. De ce nu eliberează Primăria Constanța autorizații acestor comercianți în piețe? Cine va răspunde dacă pietonii care vor merge pe stradă (pentru că pe trotuare nu au loc), fie mame cu copii în cărucioare, bătrâni sau persoane cu handicap, vor fi loviți de mașini? Și, în plus, municipalității chiar nu-i pasă de aspectul orașului, pentru că trebuie să recunoaștem nu este deloc estetic să vezi tarabe pe trotuare, cu lăzi pe lângă și umbrele decolorate de soare? Să sperăm că promisiunile primarului Decebal Făgădău pe care le-a făcut în campania electorală, potrivit cărora toate trotuarele vor fi eliberate, vor fi respectate.

CINE ESTE PROPRIETARUL TARABEI?

Coincidența face ca proprietarul tarabei să fie exact șoferul microbuzului de transport persoane din municipiul Constanța care a fost înregistrat în timp ce înjura pasagerii: „Mai vrei să te las, fir-ai a dracu'“. ”După ce a înjurat o femeie, conducătorul auto a vrut să dea jos un călător, pentru că i-a luat acesteia apărarea. Reprezentanții firmei care administrează linia de transport în comun au precizat că filmarea este mai veche, iar șoferul a fost deja concediat”, scria Neptun Tv, pe data 13 martie 2017. Aici puteți accesa linkul cu filmarea șoferului agresiv verbal: http://www.reporterntv.ro/stire/video-constana-ce-a-patit-soferul-de-maxi-taxi-care-a-fost-filmat-injurand-pasagerii-mai-vrei-sa-te-las-fir-ai-a-dracu.