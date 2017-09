Inadmisibil! La Constanţa, evenimentele verii, promovate de Regia de transport!

Un anunț destul de simplu și aparent banal al RATC ne-a atras atenția, însă nu în modul așteptat. Comunicatul spune că, în următoarele trei weekend-uri (28 - 30 iulie, 4 - 6 august și 11 -13 august), mai multe linii de transport în comun își prelungesc traseele și programul. „Având în vedere evenimentele anunţate în perioada 28 - 30 iulie, 4 - 6 august și 11 -13 august, ce vor avea loc în Piața Ovidiu, RATC Constanța suplimenteaza programul de transport. Liniile 42, 44, 48, 51 și 101C vor circula până la ora 24.00. De asemenea, în intervalul orar 18.00 - 24.00, liniile menționate își prelungesc traseul până la Poarta 1”, se arată în anunțul RATC remis redacției.

Lăudând decizia conducerii Regiei de a-i sprijini pe cei care vor să participe la evenimentele din Constanța, am început să ne întrebăm, de fapt, ce evenimente vor avea loc în Piața Ovidiu și de ce este necesară prelungirea traseelor RATC în perioada desfășurării lor.

PRIMĂRIA SE LASĂ RUGATĂ SĂ-ȘI PROMOVEZE EVENIMENTELE

Din moment ce Regia a decis să sprijine manifestările, am presupus că manifestările cu pricina sunt susținute și de Primăria Constanța, așa că am căutat informațiile pe site-ul instituției (www.primaria-constanta.ro) care are chiar și o pagină dedicată evenimentelor. Nu mică ne-a fost surprinderea să vedem că cel mai recent eveniment postat pe pagina cu pricina este Festivalul Verii - „Fairytale”, ce are loc în Piațeta Cazino Mamaia, nicidecum în Piața Ovidiu. Reprezentanții Primăriei s-au arătat destul de derutați în legătură cu acest subiect. Pe românește, au dat-o din colț în colț și nu ne-au lămurit despre ce evenimente ar fi vorba. Singurul indiciu pe care l-am primit este acela că manifestările din următoarele trei weekend-uri ar avea legătură cu evenimentul organizat în colaborare cu postul de radio „Kiss FM”, despre care Primăria nu a suflat niciun cuvințel până acum. Pagina dedicată evenimentelor a fost actualizată abia în după-amiaza de miercuri, 26 iulie, însă nu cu evenimentul „Kiss FM”, ci cu „Filme de Oscar”, în cadrul căruia vor fi vizionate, în Piața Ovidiu, cele mai bune filme distinse cu premiul Oscar de-a lungul timpului, și cu „The Color Run”, ce are loc în Mamaia. Nu ne este clar nici până acum de ce anume a prelungit RATC traseele și programul mai multor linii de autobuz, însă le mulțumim reprezentanților Regiei pentru că fac și treaba Direcției de Relații Internaționale și Organizare Evenimente și ne anunță ce manifestări au loc în municipiul cu pretenții de oraș turistic numit Constanța. Dacă până și presa trebuie să facă săpături pentru a afla despre un eveniment grandios ce va debuta peste două zile, nu ne mai mirăm de ce turiștii nu dau doi bani pe ele. Păcat de munca organizatorilor și de banii irosiți degeaba!