Inamicii ANAF, în afara realității

În corul celor care critică Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intră, pe zi ce trece, tot mai multe persoane. Până ieri, corul era format din oameni de la care cu greu poți avea pretenția că înțeleg ce înseamnă administrare fiscală, ei fiind mânați de simple interese politice, însă lor li s-a alăturat acum și președintele Consiliului Fiscal (CF), Ionuț Dumitru, care sugerează că rezultatele bune ale colectării din trimestrul I sunt conjuncturale și nu reflectă o îmbunătățire adevărată a activității ANAF, spune însuși șeful Fiscului, Gelu Ștefan Diaconu. „Dumitru consideră că supraperformanța la venituri se explică prin rambursările anticipate de TVA. Îi reamintesc că atunci când am preluat Fiscul am declanșat procedura de infringement din cauza întârzierilor mari la rambursările de TVA. Practic, am capitalizat mediul de afaceri. Se pare că, în viziunea CF, n-a fost OK nici atunci, când colectam mult în plus, și nu-i OK nici acum, când colectăm și mai mult peste program. Practic, Dumitru ne critică pentru intrarea în normalitate. E supărat că ne-am plătit „datoriile“ în 2014, ca să începem 2015 fără nicio frână“, explică Diaconu. În al doilea rând, șeful Consiliului Fiscal dă de înțeles că îmbunătățirea colectării nu se datorează combaterii evaziunii fiscale, ci creșterii consumului. „Iar e în afara realității. Cum poate să genereze consumul un plus de 4 miliarde lei, când n-au plătit impozite mai mari?“, se întreabă Diaconu. El îl ia la palme și pe Ludovic Orban, un alt critic vehement al Fiscului - „Mă bucur că s-a trezit din letargie și se implică activ în spațiul public, inclusiv în domeniul fiscalității. I-aș sugera să se concentreze pe reforma transporturilor, unde i se recunoaște „competența“. Cum evoluează Transalpina și aeroportul internațional de la Adunații Copăceni?“.