Inamicul public numărul 1

Apropiaţii premierului italian, Silvio Berlusconi, au criticat-o pe Madonna, declarând că aceasta a ofensat milioane de italieni, în urma unui comentariu puţin flatant făcut de cântăreaţa americană de origine italiană la adresa preşedintelui Consiliului de Miniştri din Italia. ”Madonna a ofensat milioane de compatrioţi. Madonna se opune alegerii democratice a milioane de italieni care au vrut şi votat cu convingere pentru acest Guvern”, a declarat Daniela Santache, secretar de Stat. Cu ocazia prezentării la Festivalul de Film de la Veneţia a celui mai recent lungmetraj pe care l-a regizat, intitulat “W.E.”, Madonna a declarat pentru săptămânalul italian “Oggi”: “Ce cred eu despre Berlusconi? Nu vreau să vorbesc despre asta, acum. Dar săptămânalul britanic “The Economist” a spus deja totul, nu-i aşa?”.

Pe prima pagină a ediţiei sale din 9 iunie, “The Economist” îl prezenta pe Silvio Berlusconi sub titlul “Omul care a înşelat o ţară întreagă”. A fost pentru a patra oară în zece ani când publicaţia britanică îl critica aspru pe preşedintele Consiliului de Miniştri din Italia. “Sunt foarte dezamăgită că Madonna a reluat ideile susţinute în ”The Economist”. În mod evident, ea are un serviciu de presă comunist, care a făcut-o să spună aceste lucruri, pentru ca ele să fie reluate apoi în ziarele comuniste”, a declarat Gabriella Carlucci, deputată din partea Partidului Libertăţii, formaţiunea de dreapta a premierului Berlusconi. Carlo Giovannardi, secretar de Stat pentru Familie, a spus, la rândul său: “Doamna Ciccone, numele de familie al cântăreţei Madonna, s-a pronunţat în favoarea familiilor de homosexuali. În consecinţă, ea are o poziţie contrară culturii noastre şi Constituţiei noastre, care nu permite întemeierea de familii gay”.

Descrisă de numeroase ori drept “una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită şi regina pop-ului, Madonna este şi cea mai bine vândută cântăreaţă a secolului XX, cu peste 200 de milioane de albume vândute în întreaga lume. În martie anul trecut, a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.