Înăsprire a politicii monetare? Wohoo!!!

Acţiunile marilor companii europene au crescut puternic joi, după decizia Rezervei Federale (Fed) americane de a majora dobânda de politică monetară pentru prima oară în aproape 10 ani, care arată încrederea în soliditatea celei mai mari economii din lume. Indicele pan-european FTSEurofirst 300 a urcat cu 2%, DAX al bursei din Frankfurt cu 2,5%, CAC 40 al bursei din Paris cu 2,3%, iar FTSE 100 al bursei londoneze cu 1,46%. Reprezentanţii Fed au arătat în mod clar, miercuri, că majorarea cu 0,25 puncte procentuale a dobânzii-cheie este începutul unui ciclu gradual de înăsprire a politicii monetare, iar deciziile viitoare vor depinde mai ales de inflaţie, care se menţine sub ţinta de până la 2% a băncii centrale. „După şedinţa Fed şi cu numai câteva şedinţe de tranzacţionare până la Crăciun, am putea asista la tradiţionala creştere a cotaţiilor de sfârşit de an. Noul an ar putea fi din nou volatil, pieţele urmând să anticipeze viitoarea majorare a dobânzii“, a declarat analistul BNP Paribas Philippe Gijsels.