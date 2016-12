Inaugurare cu fast la CeBIT

VIITORUL PE ÎNŢELESUL TUTUROR Cel mai mare târg de produse IT, CeBIT, şi-a deschis porţile la Hanovra, în Germania, nu mai puţin de 3.400 de firme din 70 de ţări expunându-şi cele mai noi invenţii. Organizatorii CeBIT, care are loc în perioada 10 - 14 martie, au anunţat încă din prima zi că numărul expozanţilor a crescut cu 5% faţă de anul trecut. Un alt motiv de mândrie este faptul că 300 dintre noii expozanţi reprezintă firme debutante. Tema centrală a acestei ediţii este Datability, adică abilitatea de utilizare a unui volum foarte mare de date în mod responsabil şi sustenabil. Mai mult de jumătate dintre companiile prezente sunt din afara Germaniei, iar organizatorii estimează un număr de peste 200.000 de vizitatori, alături de specialişti şi factori decizionali în domeniu.

La inaugurarea târgului au fost prezenţi atât cancelarul Angela Merkel, cât şi premierul britanic, David Cameron, care au mai primit o dată şansa de a da mâna în public şi în mod oficial, dat fiind faptul că, la ultima întrevedere, cei doi lideri nu au reuşit să se pună de acord cu privire la o serie de măsuri necesare funcţionării UE ca un tot instituţionalizat. Despre o strângere de mână este vorba şi în prezentarea unuia dintre cele mai interesante exponate din cadrul CeBIT. Dotată cu software Touch Bionics, i-Limb este o mână artificială care impune respect cu 13 funcţii, printre care indicarea direcţiei, strângerea sau pişcarea unei mâini străine. Mâna artificială robotică poate fi controlată prin intermediul unui smartphone.

Şi Universitatea din Graz, Austria, în colaborare cu Şcoala Superioară din Sant'Anna din Pisa, Italia, s-a remarcat cu prezentarea unor minisubmarine în care se pun speranţele de salvare a oceanelor. Dotate cu senzori ambientali şi chimici, minisubmarinele sunt capabile să se coordoneze între ele în mod autonom. În viitorul apropiat vor fi folosite pentru a monitoriza calitatea apei la mari adâncimi.

PAVILION NAŢIONAL România este reprezentată de 17 companii, într-un pavilion organizat de Ministerul Economiei şi Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii din România (ANIS). În pavilionul cu o suprafaţă de 198 de metri pătraţi expun sub brandul de ramură “RomaniaIT”: Accesa IT Consulting, Agilio Soft, Altom Consulting, Ambo Software, Aptus Software, Bee Near, CodeSpring, Evozon Systems, Greensoft, High Tech Systems and Software, IT Six Global Services, Nexus Electronics, Pentalog, RomSoft, Ropardo, Sphinx IT şi Tech Team Global. Principalele domenii de activitate ale companiilor prezente sunt aplicaţiile software pentru structurarea afacerilor, dezvoltarea de software specializat, tele-marketing, software pentru testarea produselor şi asigurarea calităţii producţiei, controlul traficului rutier de transport marfă, cloud computing, aplicaţii în domeniul distribuţiei produselor, dezvoltarea echipamentelor mobile, e-commerce, activităţile bancare şi de asigurări, sănătatea.