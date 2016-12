Inaugurare de drum cu „întârzieri ministeriale”

Mai bine de jumătate de oră s-a lăsat aşteptat ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, la inaugurarea tronsonului de drum Saturn-Venus şi a parcului. Atât primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, iniţiatorul proiectului, cât şi restul oficialităţilor invitate, presă dar şi câţiva zeci de locuitori ai Mangaliei au fost nevoiţi să aştepte minute în şir la peste 30 de grade venirea demnitarului. Scuza ministrului a fost că drumul de la Bucureşti la Mangalia, dus-întors, este anevoios, mai ales vara când este cald. Până şi ea, din fruntea guvernului, se plânge de lipsa de autostrăzilor. Fosta blondă de la Cotroceni nu a venit doar să inaugureze tronsonul de drum, ci a adus şi veşti proaste pentru investitori. Cu părere de rău, ea a anunţat autorităţile locale că banii de la Ministerul Dezvoltării sunt pe sfârşite şi anunţă că primăriile vor trebui să atragă singure fonduri la bugetul local şi să se descurce fără ajutor de la centru. Mai mult, Udrea consideră că este normal ca o autoritate locală să aibă resurse proprii şi să-şi finanţeze singură proiectele, uitând că tocmai guvernul din care face parte a hăcuit bugetele locale. Ea a readus în discuţie nevoia de investiţii în staţiunile din sudul litoralului, care sunt mai slab dezvoltate decât Mamaia. Proiectul de la Mangalia este dovada că şi în sudul litoralului autorităţile locale se ocupă de investiţii. Tusac a declarat că proiectul tronsonului de drum are o istorie neagră, pentru că, iniţial, era sortit eşecului din cauza modului defectuos în care a fost întocmit. „Suprafaţa pe care se investea era privată şi nu publică. A trebuit să o luăm de la capăt cu documentele. Mai bine de un an ne-a luat să le refacem şi să nu pierdem finanţarea. Dar am reuşit”, a declarat Tusac