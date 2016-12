Încă 1.000 de bilete la AC/DC

Pentru fanii AC/DC din România s-a suplimentat numărul de locuri cu 1.000 de bilete în faţa scenei, la concertul pe care celebra trupă îl va susţine la Bucureşti, pe data de 16 mai. Show-ul celebrei trupe de hard-rock se va desfăşura în Piaţa Constituţiei din capitală, începând cu ora 18.00. Organizatorii evenimentului atrag atenţia publicului să achiziţioneze bilete doar din punctele autorizate, fiind depistate deja câteva tichete obţinute fraudulos, care au fost invalidate. Aceştia menţionează că toate biletele vor fi scanate la intrare.

Biletele în faţa scenei, în picioare (categoria Golden Circle), au fost primele care s-au epuizat, însă cererea a continuat. Cele 1.000 de bilete suplimentare vor fi disponibile începând de astăzi, doar la punctele de vânzare Eventim. Mai sunt în vânzare două categorii de bilete, Normal Circle şi VIP. La categoria Normal Circle s-au pus în vânzare 20.000 de bilete, la preţul de 127 lei. După ce acestea vor fi vândute, preţul unui bilet la această categorie va fi de 149 lei. Biletele VIP costă 477 lei şi presupun locuri în tribune. Organizatorii au anunţat că intenţionează să vândă până la 80.000 de bilete.

AC/DC au devenit faimoşi cu albume precum „Let There Be Rock\" (1977), Highway to Hell (1979) şi „Back in Black\" (1980). Acesta din urmă a fost vândut în 42 de milioane de exemplare în întreaga lume, dintre care 22 numai în America, devenind al cincilea album în topul vânzărilor din toate timpurile în SUA.