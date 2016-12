„Încă cinci ani de Băsescu pentru România reprezintă un risc pe care nu ni-l putem permite“

Preşedintele PSD Mircea Geoană a subliniat problemele politice şi economice din România, într-un amplu interviu acordat Agenţiei Mediafax. Liderul PSD spune că actualul Guvern nu este „la înălţimea imensei majorităţi şi a forţei politice pe care o reprezintă însumat PSD şi PD-L“. „Sînt mulţumit de încercarea de a asigura un echilibru politic şi faptul că această mare majoritate funcţionează, chiar cu scîrţîituri, chiar cu unele dificultăţi, este un lucru bun. Cred că existenţa acestei mari majorităţi este totuşi un stabilizator anti-criză în sine. Unde sînt mai puţin mulţumit? De o anumită lipsă de coerenţă şi o percepţie de lipsă de viziune strategică, nu numai cu privire la momentul actual al crizei, cît uneori senzaţia că nu există o viziune pe termen mediu şi că se sacrifică termenul mediu pentru termenul foarte scurt“, a declarat Geoană. Liderul PSD îl consideră pe Vasile Blaga ca fiind un minstru energic şi un exemplu pozitiv, în timp ce cazul Monica Iacob Ridzi reprezintă „primul test de imagine şi de credibilitate al acestui Guvern“. Un alt subiect abordat de Geoană a fost cel al acordului cu FMI. „Am trăit vremurile lui 1998, eram ambasador în SUA. Atunci am lucrat îndeaproape cu FMI, cu Trezoreria americană, cu Ministerul de Finanţe american, pentru a încerca să nu transformăm România într-un cobai al unui experiment. Nu am să uit niciodată faptul că România a fost pusă la pachet cu Ecuador, cu o ţară africană şi o ţară asiatică, într-un experiment făcut atunci de instituţiile financiare internaţionale, faimosul „bailing in“. Acest lucru trebuie evitat şi trebuie întărită colaborarea cu BNR, care este un pilon de încredere internă şi internaţională. Dar pentru asta este nevoie de mai multă coerenţă în acţiunea guvernamentală şi poate, de ce nu, de o conversaţie mai largă cu celelalte partide parlamentare“, a apreciat Geoană. Preşedintele PSD este convins că Traian Băsescu nu va prinde un nou mandat şi că „încă cinci ani de Băsescu pentru România reprezintă un risc pe care nu ni-l putem permite“. „Uitaţi ce a făcut în cinci ani de zile jucătorul Traian Băsescu ca preşedinte. Spuneţi un proiect pe care l-a promis în 2004 şi s-a întîmplat. Este foarte bun la diagnostic, este foarte slab la a propune şi la a pune în practică un proiect. Pentru mine nu este suficient să înving pe un vot anti-Băsescu, care deja se coagulează. Pentru mine este important să înving în turul doi nu doar pentru că lumea s-a săturat de Traian Băsescu, ci şi pentru un proiect pozitiv pentru România. Cred că în timpul campaniei Traian Băsescu şi unii lideri PD-L vor trimite cîntece de sirenă către pesedişti, spunîndu-le: nu vă faceţi griji, veţi rămîne la guvernare indiferent de rezultatul alegerilor prezidenţiale. Singurul scop pe care îl are Traian Băsescu este de a-şi crea un partid dominant în România şi evident că PSD stă în calea acestui proiect pe care nu l-a abandonat, ci l-a adaptat condiţiilor electorale şi politice“, a afirmat Geoană. Liderul PSD a declarat că în PSD nu se simte încă lupta pentru funcţia de preşedinte în eventualitatea în care el ajunge la Cotroceni. „Le-am şi spus colegilor mei că nu eu voi alege succesorul meu, ci un Congres al partidului. Acolo lumea se va uita la cei din partid, la modul în care s-au implicat în această campanie. Şi bastonul de premier stă tot pe undeva într-un grup restrîns de colegi care au calităţile şi capacitatea pentru această funcţie. Dar cred că este prematur să ne pronunţăm cu privire la acest subiect“, a concluzionat Geoană.