Încă cinci zile pentru înscrierea de proiecte care pot schimba România la www.restartromania.ro

ReStart România anunţă că mai sunt încă cinci zile pentru înscrierea de proiecte care pot schimba România, până pe 12 octombrie inclusiv, fiecare putând trimite idei de proiecte care pot schimba viaţa din cartierul, oraşul sau comunitatea în care trăieşte. În competiţie s-au înscris deja peste 70 de idei de proiecte, printre aceastea fiiind propuneri pentru sisteme de vot electronic sau pentru monitorizarea cheltuielilor publice inutile, dar şi o hartă a accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, un ghid de iubit Bucureştiul, o platformă de interacţiune între administraţiile de bloc şi locatari şi o hartă a faptelor bune din România. ReStart România este o competiţie deschisă tuturor în care se propun, discută şi dezvoltă proiecte care promovează utilizarea de resurse şi tehnologii online pentru rezolvarea unor probleme sociale. Dacă şi tu ai idei care pot schimba în bine o mică partea din lumea ta, înscrie-te în competiţie. Dacă ideea ta este votată de public şi convinge juriul ai şansa să primeşti 5.000 de dolari pentru a dezvolta şi implementa proiectul mai departe. Mai multe detalii pot fi găsite pe www.restartromania.ro sau pe www.facebook.com/RestartRomania. ReStart Romania este un proiect al TechSoupRomânia, realizat cu sprijinul unei finanţări a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Parteneri sunt Microsoft România, Senior Interactive şi Fundaţia Româno-Americană, proiectul fiiind realizat cu sprijinul unei finanţări din partea Ambasadei SUA în România.