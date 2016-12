Încă două amicale pentru FC Farul

Plecat în urmă cu două săptămâni la Astra Ploieşti, fără acceptul grupării de pe litoral, atacantul Marius Ene este în continuare pasibil de o suspendare pe un an şi jumătate, perioadă în care se află sub contract cu gruparea de pe litoral. Jucătorul în vârstă de 27 de ani a jucat deja pentru ploieşteni în câteva meciuri amicale şi speră totuşi că cele două cluburi vor ajunge în scurt la o înţelegere. “Îmi doresc să rămân la Astra Ploieşti pentru că aş face un pas înainte în cariera mea, mergând la o echipă din Liga I. Sper ca oficialii celor două cluburi să ajungă la un acord şi să fiu legitimat cât mai rapid de ploieşteni. Este adevărat că am hârtie oficială, semnată de către o persoană din conducerea clubului şi cu număr de înregistrare, prin care pot pleca la orice club din ţară sau din străinătate contra unei anumite sume. Eu consider că este un act valabil, dar mi-aş dori să nu fie nevoie de el, iar cluburile să ajungă la o înţelegere”, a explicat Ene. “Vom discuta în următoarele zile cu Astra Ploieşti”, a declarat patronul Farului, Giani Nedelcu. Situaţia lui Ene rămâne ultima incertitudine din lotul Farului înaintea reluării campionatului Ligii a II-a. “Cel mai probabil, acesta e lotul cu care vom aborda returul, pentru că nu-l mai putem aduce pe Paul Papp, care joacă titular la FC Vaslui”, a explicat managerul general al constănţenilor, Vicenţiu Iorgulescu. Altfel, jucătorii pregătiţi de Ştefan Stoica vor reveni azi, la ora 15.00, la antrenamente, după două zile libere, dar se vor antrena sub comanda secundului Vasile Mănăilă, întrucât “Mourinho” va fi prezent în această dimineaţă la Bucureşti, la Casa Fotbalului, unde are loc reuniunea profesională a antrenorilor principali ai echipelor de liga I, liga a II-a şi pe aceia care deţin Licenţă PRO. În perioada rămasă până la reluarea campionatului, programată pe 20 februarie, constănţenii vor mai susţine încă două meciuri de verificare, joi, pe terenul secund al bazei sportive din strada Primăverii, contra echipei din Liga a III-a, Unirea Slobozia, şi sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Farul”, în compania unei alte formaţii din Liga a III-a, FC Eforie.