Încă două bănci închise în SUA

Autorităţile din Statele Unite au anunţat închiderea a încă două bănci, totalul pentru anul în curs urcând la 46, potrivit MarketWatch. Cele două instituţii de credit închise sunt First East Side Savings Bank of Tamarac (Florida), şi Excel Bank of Sedalia (Missouri), a anunţat Autoritatea Federală pentru Garantarea Depozitelor. Stearns Bank National Association (Minnesota) va prelua depozitele de 65,9 milioane dolari şi activele de 67,2 milioane dolari ale First East Side Savings Bank of Tamarac; Simmons First National Bank of Pine Bluff (Arkansas) va prelua depozitele de 187,4 milioane dolari şi activele de 200,6 milioane dolari ale Excel Bank.