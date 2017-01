Încă două cornute cu permis de conducere

13:22:19 / 19 Februarie 2016

nu prea esti impartial

Draga autor, Stiu ca e usor sa te lasi dus de furia impotriva celor care parcheaza gresit (in opinia ta) pe locurile pentru handicapati. Cel cu jeep-ul, da, se vede de la o posta ca e nesimit. Dar cel cu Peugeot-ul ala mic ce vina are ? Stii tu ca nu e handicapat ? L-ai vazut coborand si urcand ? In afara de asta : la Auchan Sud nu sunt locuri pentru familii cu copii sau pentru gravide. Ambele au nevoie de locuri late ca sa poata deschide usa larg. Nu cred ca ai fost vreodata gravida si sa incerci sa te strecori pe usa semideschisa pentru ca locurile sunt inguste sau cel de langa tine nu a parcat chiar correct. La fel, nu cred ca ai incercat vreodata sa scoti un copil din scaunul de copil pe o usa deschisa doar un pic cat sa nu atingi masina de langa. Deci da, cat sotia a fost gravida am parcat pe locurile pentru handicapati pentru ca "handicapatii" de la Auchan nu au prevazut si locuri pentru gravide. Si da, cat timp o sa am un copil in masina pe scaunul pentru copil o sa parchez pe locurile pentru handicapati, pentru ca nu exista locuri mai late pentru familii. Ar putea sa se uite in parcarea Ikea sa vada cum se delimiteaza parcarile, sa mai invete si Auchan-ul. Data viitoare cand te hazardezi sa scrii cate ceva, informeaza-te intai si apoi scrie ceva impartial. Si nu, nu sunt cel cu Peugeot-ul. Spor la jurnalism !