Încă două finale pentru HCM

Succesul de la Baia Mare, 32-28 cu Minaur, din etapa a 20-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, a apropiat şi mai mult campioana HCM Constanţa de cucerirea unui nou titlu. Până la finalul sezonului 2009-2010 au mai rămas doar şase etape, iar HCM are un avans de şase puncte faţă de singura formaţie care mai poate emite pretenţii la titlu, UCM Reşiţa, dar şi un meci în plus disputat. În ultimele cinci etape, HCM va avea doar două partide dificile, ambele în deplasare, cu Ştiinţa Bacău (etapa a 22-a) şi Steaua (etapa a 23-a). Meciurile cu Rom Cri Braşov, pe teren propriu (etapa a 24-a), CSM Satu Mare în deplasare (etapa a 25-a) şi, în ultima rundă, a 26-a, cu Dinamo, pe teren propriu, pot fi considerate formalităţi pentru campioana României. Practic, dacă HCM va câştiga următoarele trei jocuri, titlul va putea fi sărbătorit chiar la meciul cu Rom Cri Braşov, din etapa a 24-a. În faţa reşiţenilor, HCM are avantajul jocurilor directe după ce s-a impus în ambele confruntări, astfel că la egalitate de puncte titlul va poposi şi în acest an tot la Constanţa. De partea cealaltă, UCM Reşiţa pare a avea un program mult mai accesibil, cu CSM Satu Mare (deplasare), Dinamo (acasă), Odorhei (deplasare), Poli Timişoara (acasă), Cluj (deplasare) şi Suceava (deplasare). „Cred că se poate spune că suntem campioni în proporţie de sută la sută. Nu cred că se mai poate întâmpla nicio surpriză neplăcută. În tot campioantul nu am pierdut decât un singur joc, aşa că ce şanse sunt să pierdem trei partide în cinci jocuri? Singurele partide grele consider că le mai avem cu Bacău şi Steaua, poate şi cu CSM Satu Mare, care este nou promovată, cu mulţi jucători tineri şi dornici de afirmare. În rest, Braşov şi Dinamo nu ne pot pune nicio problemă. În privinţa discuţiilor privind prelungirea contractului pot spune că acestea vor avea loc ori la finalul acestei săptămâni, ori săptămâna viitoare. Constanţa este prima mea opţiune şi sunt şanse mari ca şi în sezoanele viitoare la HCM să fie aceeaşi pereche de portari“, a spus Ionuţ Rudi Stănescu. În etapa din acest week-end, a 21-a, HCM nu va evolua, pentru că adversara din această rundă, CSM Medgidia, s-a retras din campionat.