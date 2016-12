Încă două proiecte importante de adoptat, în Justiţie

Încă suntem posesorii unui Mecanism de Cooperare şi Verificare (MCV). Multe depind de acest MCV. Dacă avem un raport negativ, e de rău şi suntem urecheaţi de cei de la Comisia Europeană (CE). Dacă facem eforturi pe ici, pe colo, prin punctele esenţiale, avem un raport pozitiv. Acum ceva timp în urmă, premierul Victor Ponta spunea că va face tot ce îi stă în putinţă să scăpăm de acest „Big Brother” al CE. În acest context, preşedintele Camerei, Valeriu Zgonea, a declarat, ieri, că este necesar ca acest for legislativ să adopte, săptămâna viitoare, cele două proiecte legislative asumate prin MCV: „Deputaţii vor lucra cât e necesar ca să îndeplinim acest obiectiv“.

LA FOC CONTINUU Zgonea a precizat că se referă la Proiectul de lege 128/2013, privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, şi la Proiectul de lege 131/2013 pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010, privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesuale penale, ambele trecute de Senat. Cele două proiecte de lege se află în dezbatere la Comisia juridică din Cameră, care are termen până marţi să elaboreze rapoartele, în condiţiile în care luni este zi liberă. Rapoartele vor merge la Biroul permanent al Camerei, care le va pune, cu prioritate, pe ordinea de zi la sesiunea de vot final, care va avea loc miercuri. Cele două proiecte de lege au caracter de lege organică, pentru adoptarea lor fiind necesară majoritatea calificată a deputaţilor, iar Camera este for decizional. Săptămâna următoare este ultima din sesiunea actuală, după care se intră în vacanţa parlamentară. Pentru că, de la an la an, rapoartele MCV adaugă noi elemente de condiţionalitate, sperăm ca anul acesta să fie unul fără adăugiri.